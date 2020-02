Commotie over pedo-uitspraken: vader misbruikt kind Glanerbrug begint petitie tegen politieke partij

De vader van een misbruikt kind in een spraakmakende ontuchtaffaire in Glanerbrug begint een petitie in een ultieme poging te voorkomen dat een politieke partij voor pedofielen kans ziet om door te dringen tot het Haagse pluche. Aanleiding vormen de omstreden uitspraken van een van de beoogde leiders van de heropgerichte PNVD, de Partij voor Naastenliefde Vrijheid en Diversiteit, in de volksmond de 'pedopartij' genoemd. Die stelde dat twee- of driejarigen prima in staat zijn om te bepalen of ze seks willen. "Net als het eten van een ijsje."

"We moeten er alles aan doen om deze mensen te stoppen", zegt Marcel Jeninga, voorzitter van de Stichting Strijd Tegen Misbruik over de petitie, die hij binnenkort online gaat opzetten.

Gewraakte uitspraken

De voorman van de politieke partij PNVD deed zijn gewraakte uitspraken donderdagavond in het NPO 2-programma Danny op Straat, waarin programmamaker Danny Ghosen de pedo-activist op kritische wijze aan de tand voelde. De man, die zich seksueel aangetrokken voelt tot jonge jongetjes "vanaf een jaar of vier", zegt het normaal te vinden om seks met minderjarigen te hebben.

IJsje eten

Als de programmamaker hem ermee confronteert dat een klein kind niet in staat zou zijn om zelfstandige beslissingen te nemen, reageert hij met een tegenvraag. "Maar is een kind van twee of drie jaar dan wel ontwikkeld genoeg om te beslissen van: heb je zin in een ijsje of heb je zin om naar de speeltuin te gaan? Ik denk dat die twee dingen heel goed met elkaar te vergelijken zijn."

Na de uitzending barstte er op de sociale media een storm van kritiek los. De bewuste pedo-activist is een van de beoogde leiders van de PNVD. Deze 'pedopartij' deed in 2006 al eens een vergeefse poging een Kamerzetel te bemachtigen, maar toen dat mislukte werd die in 2010 weer ontbonden. Intussen bestaan er echter vergevorderde plannen de partij nieuw leven in te blazen.

Hengelose pedo-activist

Ook de Hengeloër Marthijn Uittenbogaard, oud voorzitter van de intussen verboden verklaarde pedoclub Martijn, zou deel uitmaken van deze politieke partij. Onlangs meldde RTV Oost al dat hij hier echter vanaf ziet uit angst na enkele recente politieacties.

Begin dit jaar deed de politie namelijk een inval in zijn woning. Daarbij werd Marthijns partner aangehouden omdat hij volgens justitie wordt verdacht van "voorbereidingshandelingen van seksueel misbruik van kinderen". Uittenbogaard meent dat er momenteel in Nederland een hetze tegen pedo's wordt gehouden. Hij overweegt daarom te emigreren.



Tegelijk met de politieactie in Hengelo werden er overigens ook op enkele andere plekken in het land invallen gedaan. Onder meer bij de man die donderdagavond op televisie uitgebreid vertelde over de nieuwe plannen van de politieke partij om pedofilie uit de taboesfeer te halen.

Spraakmakende zedenzaak

In de uitzending was ook Marcel Jeninga aan het woord. Hij richtte destijds de Stichting Strijd Tegen Misbruik op nadat zijn dochtertje jarenlang was misbruikt door buurman Geert B. Het gezin Jeninga woonde destijds in Glanerbrug.

De buurman werd uiteindelijk veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Niet alleen voor het seksueel misbruik van de peuter, maar ook voor de lustmoord op de achtjarige Semiha Metin uit Deventer.

Later bleek dat deze buurman niet alleen lid was van de Vereniging Martijn, maar dat hij via deze pedoclub ook tips had gekregen hoe hij zowel digitale als fysieke (DNA-)sporen kon uitwissen.

'Kinderen beschermen'

De Stichting Strijd Tegen Misbruik deed daarop aangifte tegen pedoclub Martijn, die na een vier jaar durende juridische strijd uiteindelijk in 2014 door de Hoge Raad verboden werd verklaard.



Voorzitter Marcel Jeninga start nu een petitie om de politiek te mobiliseren. Jeninga wil zo voorkomen dat de politieke partij PNVD straks voet aan de grond kan krijgen. "Ik heb de uitspraken van deze pedo al onder de aandacht gebracht bij meerdere Kamerleden. We moeten er alles aan stoppen om deze mensen te stoppen. Onze kinderen moeten worden beschermd."