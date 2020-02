Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: FC Twente en PEC Zwolle moeten stunten

Jerold Promes raakte zwaar geblesseerd in de wedstrijd VVV-Heracles (Foto: OrangePictures / Daniel van den Berg)

In de onderste helft van de Eredivisie is elk punt er één voor FC Twente en PEC Zwolle. Maar dat is geen zekerheidje met AZ en Feyenoord als tegenstanders. Heracles wil de plaats in het linkerrijtje consolideren bij VVV. In de Eerste Divisie hoopt Go Ahead op aansluiting bij de bovenste ploegen door te winnen bij MVV.

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

VVV – Heracles

Het duel van vorig seizoen in Venlo stond vooral in het teken van de zware blessure die VVV’er Jerold Promes opliep. Hij brak zijn knieschijf, het duel lag lange tijd stil en Promes speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Dat Heracles door een goedkoop gegeven strafschop met 0-1 won, daar maalde destijds niemand om.

Eerder dit seizoen in Almelo vond coach Robert Maaskant zijn Waterloo als trainer van VVV. Heracles versloeg de Limburgers met 6-1, mede door drie goals van Cyriel Dessers. Enkele dagen later werd Maaskant ontslagen in Venlo.

Heracles staat negende, VVV heeft op de zestiende plaats acute degradatiezorgen.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur



FC Twente – AZ

Welke ploeg herstelt zich het best van een beroerde week? Een blik in het recente verleden leert dat de Alkmaarders, die tweede staan in de Eredivisie, de beste papieren hebben.

Van de laatste vier eredivisie-ontmoetingen won AZ er drie en eindigde het één keer gelijk. De laatste Twente-AZ eindigde in 0-4 en was vooral Wout Weghorst met twee goals een plaag voor de Enschedeërs.

De laatste thuiszege van FC Twente was in januari 2015. In de kwartfinale van de beker werd het 3-0, mede door twee goals van Hakim Ziyech.

In Alkmaar speelde Twente dit seizoen al na achttien minuten een kansloos duel. Keeper Joël Drommel kreeg rood wegens het neerhalen van een doorgebroken speler en daarna liep AZ uit naar een eenvoudige 3-0 zege.

FC Twente staat dertiende, maar voelt de hete adem van de ploegen daaronder in de nek.

Aftrap: zaterdag 18.30 uur



PEC Zwolle – Feyenoord

Wordt PEC Zwolle de ploeg die een Feyenoord-serie van tien ongeslagen competitieduels doorbreekt? Ook de Zwollenaren zijn nu al vier duels zonder nederlaag.

Vorig seizoen debuteerde Jaap Stam als PEC-trainer tegen Feyenoord. PEC stuntte door met 3-1 te winnen (goals van Bram van Poien, Vito van Crooy en Younes Namli).

En ook twee jaar geleden kregen de toeschouwers waar voor hun geld. Mede door twee goals van Robin van Persie nam Feyenoord een 1-4 voorsprong. Maar in de slotfase werd het door twee PEC-goals van Piotr Parzyszek nog ongemeen spannend, maar het bleef bij 3-4.

PEC staat net boven de nacompetitiestreep op de vijftiende plaats, Feyenoord begint aan speelronde 23 als de nummer vier.

Aftrap: zondag 16.45 uur



MVV – Go Ahead Eagles

Go Ahead kan zich in Limburg geen misstap veroorloven als het mee wil blijven doen om rechtstreekse promotie. De Deventernaren staan nu vijfde, maar er is een gaatje met de vier ploegen daarboven.

De trip naar Maastricht ligt Go Ahead wel. Vorig seizoen werd met 1-2 gewonnen en ook in de seizoenen daarvoor waren nederlagen zeldzaam.

De thuiswedstrijd tegen MVV won Go Ahead dit seizoen ook, met 3-2. Antoine Rabillard (2x) en Jaroslav Navratil maakten de goals namens de Eagles.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune bij Radio Oost.