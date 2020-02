Bewoners Ommerschans 'mordicus' tegen uitbreiding Veldzicht

De bewoners van de Ommerschans zijn fel tegen de uitbreiding van de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Er zijn al langere tijd plannen om een extra groep van 20 ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen onder te brengen in tijdelijke units die buiten het beveiligde terrein van Veldzicht komen te staan. De buren van Veldzicht zien dat absoluut niet zitten.

Door: Gina van Elburg en Gerben Oost

De bewoners zeggen dat de huidige patiënten, die wonen binnen de hekken van het centrum voor transculturele psychiatrie, nu al het dagelijkse leven in de buurt verstoren met hun antisociale gedrag. De bewoners voelen zich onveilig door het soms vreemde gedrag van de patiënten. "Hoe zou jij je voelen als een vreemde man in jouw achtertuin staat en door het raam naar binnen blijft staren? Die ook niet weggaat als je zegt dat hij weg moet", zegt Rinkje Hiemstra.

Vreemden staren door het raam Rinkje Hiemstra

Rinkje woont samen met haar man Johan en hun drie kinderen in het Thomashuis. In de monumentale kerk, met uitzicht op de hekken van Veldzicht, biedt het echtpaar onderdak aan mensen met een verstandelijke beperking. De tijd dat het wonen en werken in het Thomashuis hen veel plezier gaf is voorbij. "Genieten lukt niet meer", zegt Rinkje. "Wij zijn continu op onze hoede."

Paddenstoelen

Ze vertelt dat ze geregeld patiënten van Veldzicht ziet rondlopen in haar achtertuin. Mensen die moeilijk zijn aan te spreken, van wie ze niet weten wat er door hen heen gaat. "Laatst was er een man die at paddenstoelen uit onze tuin. Dan bel ik Veldzicht om hulp, maar het duurt vaak lang voordat ik überhaupt iemand aan de telefoon krijg."

Als ze al iemand te spreken krijgt, moet ze eerst een beschrijving van de patiënt geven. "Verder dan de kleur van de jas en een getinte huid kom ik niet. Laten we eerlijk zijn, zo zien de meesten er uit. Ze komen allemaal uit verre landen." Na een melding wordt er volgens Rinkje Hiemstra te weinig gedaan om de overlast in de kiem te smoren. "Wij zijn het zo langzamerhand zat."

Veldzichthoeve

Ook de bewoners die pal naast de Veldzichthoeve wonen, de boerderij waar de patiënten dagbesteding krijgen, ervaren dat er een totaal andere sfeer hangt dan een paar jaar geleden. "Het personeel van de boerderij doet haar stinkende best", vertelt buurman Gert Kerkdijk, "maar met de patiënten is bijna geen contact mogelijk. "Zelfs hen groeten roept al spanningen op", vult buurvrouw Oostenbrink hem aan. "We weten niet welke taal ze spreken en of we ze wel mógen groeten. Vroeger was dat heel anders, toen hadden we goed contact met iedereen. Zelfs met tbs'ers die zich buiten de kliniek mochten begeven."



Kerkdijk: "We zijn niet tegen asielzoekers die om politieke redenen, geaardheid of dreigende oorlogssituaties een beroep op ons doen. De nieuwe groep die gaat komen, zijn ongedocumenteerden die niet onder een justitieel regime vallen. Mensen die natuurlijk geen enkele motivatie hebben om mee te werken aan een mogelijke terugkeer naar hun eigen land. Dat is wat mij zorgen baart."

Vage communicatie

De bewoners ervaren een verslechtering van de communicatie met Veldzicht. Daardoor brokkelt het vertrouwen in de directie van de kliniek snel af. In de jaren dat Veldzicht een tbs-kliniek was, waren de bewoners juist erg te spreken over het contact met de kliniek en de werkwijze daar. Nadat Veldzicht een doorstart maakte als psychiatrisch behandelcentrum voor onder meer asielzoekers en er diverse directiewisselingen zijn geweest, is het vertrouwen bij de bewoners tot het nulpunt gedaald.

Wij zijn mordicus tegen de uitbreiding Gert Kerkijk

Via woordvoerder René Hut laat Veldzicht weten zich niet in de kritiek van de bewoners te herkennen. "Juist op meerdere momenten hebben we diverse betrokken partijen geïnformeerd. We hechten aan een goede relatie met omwonenden en andere betrokkenen. Veldzicht heeft niets te verbergen en is volledig transparant. De bewoners van de Ommerschans zijn, net als alle overige stakeholders en belanghebbenden van harte welkom om bij ons langs te komen en met ons in gesprek te gaan. Dat lijkt ons beter dan via de media met elkaar te communiceren."

De bewoners zeggen al meerdere keren om een gesprek gevraagd te hebben, maar tot een concrete afspraak kwam het niet. Ze blijven bij hun standpunt: de toekomstige uitbreiding met een extra groep van 20 ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen gaat er bij hen niet in. “Het is genoeg zo. Wij zijn mordicus tegen de komst van nog meer ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen. Laat ze eerst maar eens bewijzen dat ze de huidige patiënten adequaat kunnen opvangen!”

Volkspartij Ommen Vooruit De lokale partij Volkspartij Ommen Vooruit (VOV) vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de zorgen van de bewoners. In die brief verzoekt VOV, vanwege de in haar ogen terechte angst van de bewoners, de uitbreidingsplannen te schrappen.