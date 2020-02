Deventenaar veroordeeld voor bedreiging huisarts en ziekenhuispersoneel

De man bedreigde vorig jaar zijn huisarts, omdat hij niet tevreden was over zijn behandeling. "Ik wilde excuses van hem horen en het liep een beetje uit de hand. Ik was kwaad. Hij had me bijna de dood ingejaagd."



Ongeveer twee maanden later liet de man zich gaan in het Deventer Ziekenhuis. Daar deed verplegend personeel aangifte van een poging tot zware mishandeling en bedreiging. De man zou met een scheermes een beweging in de richting van een verpleegkundige gemaakt hebben.

'Gelul'

Toen de man vervolgens het ziekenhuis uitgezet werd, zou hij beveiligingspersoneel met de dood bedreigd hebben. "Dat is gelul", zei de man vrijdag tegen de rechter.



De rechter achtte de bedreiging van de huisarts en de verpleging bewezen, de bedreiging tegen de beveiliger niet. De man kreeg een boete van 250 euro. Als hij binnen twee jaar nog een keer in de fout gaat, moet hij een week de cel in.