Deze wallabies in Overijssel sprongen ook in het oog

Bij kinderboerderij Samenzó in Staphorst is een wallaby gestolen. De kleine kangoeroe zou zijn meegenomen tussen 16.30 uur gistermiddag en 8.30 uur vanochtend. Bijzonder is het wel, uniek is het niet dat een wallaby in onze provincie de aandacht trekt.

De afgelopen jaren haalden wallabies in Overijssel regelmatig het nieuws. Wat te denken van de wallaby die vorig jaar wekenlang rondhopte in de omgeving van Enschede? Medewerkers van de dierenambulance deden meerdere pogingen het dier te vangen, maar lange tijd zonder succes. Maar toen de wallaby bij een vrouw uit Haaksbergen in de tuin zat, was het avontuur ten einde.

En wat te denken van krantenbezorgster Leonie? In september 2018 stond ze tijdens haar rondje in Heemserveen plotseling oog in oog met een buideldier. Ze maakte een foto, waarop een kangoeroespecialist concludeerde dat het om een Bennettwallaby ging. "Ik was verrast toen ik hem zag", vertelt Leonie. "Ik kom 's ochtends vaak dieren tegen tijdens het bezorgen van kranten, maar dit is wel even iets anders!"

Sabine Uitslag

Ook voormalig Kamerlid Sabine Uitslag heeft ervaring met de wallaby. In de tuin van haar landelijk gelegen woning in de uiterwaarden van Welsum dook het dier plotseling op. Het bleek eigendom te zijn van een buurman, die allerlei exotische dieren houdt. Hij wist de voortvluchtige wallaby snel weer in de kraag te vatten.

Ontregeld treinverkeer

Overigens, goed om te weten: wallaby is de naam die wordt gegeven aan verscheidene soorten kleine tot middelgrote kangoeroes. Maar er is geen vaste grens die stelt wanneer een kangoeroe een wallaby is, en wanneer niet.

In ieder geval, ProRail sprak over een kangoeroe toen dit dier het wel heel bont maakte in de zomer van 2017. Een ontsnapte kangoeroe schopte destijds de dienstregeling van de NS in de war. Op het traject van Zwolle naar Groningen sprong het exotische dier tussen Zwolle en Meppel langs het spoor. Met een lasso werd de kangoeroe uiteindelijk gevangen.

Schippy

In Deventer zorgde een kangoeroe in 2011 voor opschudding. Veel mensen kwamen kijken naar de ongewone verschijning en automobilisten werden gewaarschuwd dat ze voorzichtig moesten rijden. Uiteindelijk werd de kangoeroe ingesloten en kon hij door een dierenarts worden gevangen.

Albino wallaby

En we sluiten af waar het verhaal begon, op kinderboerderij Samenzó in Staphorst. In 2014 werd daar namelijk een heel bijzondere wallaby geboren: een spierwitte. Basisschoolkinderen mochten een naam verzinnen voor de 'albino', waarop de kinderboerderij tachtig naamsuggesties ontving.

De zesjarige Bert-Jan bedacht de uiteindelijk naam: Bino. Later kreeg Bino een dochtertje en dat is de wallaby die nu gestolen is.