Taakstraf voor Olstenaar die vier gaswapens in huis had

"Het was net voor oud en nieuw, dus ik dacht dat we mooi een beetje lawaai konden maken." Dat verklaarde een man uit Olst vanmorgen bij de rechtbank over de vier gaspistolen en ruim 650 patronen die hij in huis had.

De 35-jarige man werd in december 2018 betrapt dankzij een anonieme melding bij de politie. De wapens en munitie werden in beslag genomen.

Geschrokken

Vanmorgen werd de man gevraagd wat hij met zo veel patronen wilde doen. Handel bijvoorbeeld? "Nee, nee!", antwoordde de man. "Dat is niet zo. Zo veel patronen zijn snel weg hoor." Toen de man hoorde dat er eigenlijk celstraffen hoorden bij het bezit van dit soort wapens, schrok hij. "Als ik dat had geweten, had ik ze nooit gekocht."



Na oud en nieuw had de man de pistolen op een plaat in epoxy willen gieten en als tafelblad willen gebruiken. "Als de politie dan gekomen was, hadden ze de hele tafel mee mogen nemen." De man kreeg een taakstraf van tachtig uur. Als hij binnen een jaar nogmaals in de fout gaat, moet hij een maand de cel in.