Moordzaak Onno Kuut: de 'forgotten suspect'

Het boek over de martelmoord op Enschedeër Onno Kuut kan nog niet dicht. Ruim een week geleden werden de vier verdachten die bekend staan als de 'Tattookillers' vrijgesproken . Tegen hen was levenslang geëist. Grote vraag is nu of justitie in hoger beroep gaat tegen dit vonnis, of dat ze de pijlen gaat richten op andere verdachten. We zoomen in op één van die andere verdachten, een Brit: de 'forgotten suspect'.

Naast de Tattookillers gelden nog steeds twee andere mannen officieel als verdachte. Eén van hen is Michel B., de Enschedese oprichter van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Over hem, een oude vriend van slachtoffer Onno Kuut, is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven. Volgens het OM had hij een groep vertrouwelingen, door justitie 'Groep Oost' genoemd. Die groep zou dan weer veel contact hebben met de Tattookillers, ook wel 'Groep West' genoemd.

'Forgotten suspect'

De andere officiële verdachte, een Brit, is vrijwel volledig buiten beeld gebleven. In enkele artikelen is hij wel zijdelings genoemd, maar nooit werd echt goed bekeken of hij een rol heeft gespeeld bij de moord op Kuut.

Het gaat om Stephen C., door kennissen Steve genoemd. Steve woonde volgens verschillende getuigen rond het tijdstip van de moord in een vakantiehuisje aan het Stuifkenszand in Hoek van Holland. Het huisje stond op anderhalve kilometer van de plek waar Kuuts verminkte lichaam eind maart 2009 werd gevonden in een ondiep graf.

Wijn

Begin 2009 heeft Steve veel contacten met leden van de groepen Oost en West. Volgens justitie kan dat verschillende dingen betekenen. Zo zou hij met hen hebben gehandeld in sigaretten en wijn. Steve zou ruzie hebben gehad met een lid van Groep Oost, die hij wijn zou leveren. Die wijn was al betaald, maar Steve leverde.

Ook wordt Steve gezien als handelaar in Tsjechische paspoorten. Bij de Tattookillers zijn vervalste Tsjechische paspoorten gevonden.

In de dagen voorafgaand aan de moord op Kuut zijn er veel telefonische contacten tussen de groepsleden en Steve. Zijn telefoon straalt dan telkens een paal aan in de buurt van de strandboulevard in Hoek van Holland, waar rond diezelfde tijdstippen auto's geparkeerd staan die gehuurd zijn door leden van de Groep West. Dit alles in de buurt van Kuut's latere graf-locatie. Volgens getuigen was Steve op de hoogte van 'de problemen van Onno'.

Onno in de problemen

Onno leek ook inderdaad in de problemen te zijn. Dat kan geconcludeerd worden uit een bezoek van hem aan zijn moeder kort voor zijn dood. Hij vertelde niemand meer te vertrouwen. Ook was hij volgens getuigen en vrienden paranoïde in de laatste maanden van zijn leven. Hij verhuisde verschillende keren. Het gerucht gaat da hij geld gestolen zou hebben van Satudarah-leider B. en van leden van de Groep West. Daarnaast was Onno hoogstwaarschijnlijk betrokken bij een hand gelopen liquidatie in Leiderdorp.

'Dat met Onno is opgelost'

Steve is in de moordmaand van Kuut in paniek naar Enschede gereisd, zeggen getuigen. Daar heeft hij vervolgens drie dagen op bed gelegen. Hij vertelde dat een maatje van hem was aangehouden voor de handel in drank of sigaretten, maar van die aanhouding is geen enkele melding terug te vinden in de politiedossiers. Begin april vertrekt Steve naar Tsjechië. Daar ontvouwt zich volgens een getuige een bijzonder gesprek.

In het politiedossier is te lezen wat de vrouwelijke getuige vertelt: "Ik zat met Steve en zijn vriendin in de woonkamer van de woning die zij huurde in het Tsjechische plaatsje Sebrov. Ik hoorde Steve zeggen tegen haar, dat hij 'dat met Onno ook had opgelost'." Het gesprek ging erover dat Steve tegenslagen zou hebben in projecten en met de politie en hij wilde er volgens de getuige mee aangeven dat hij alles kon oplossen en hem geen oor kon worden aangenaaid.

Bril

Maar bovenstaande uitspraak is niet het enige dat verdacht is. In november 2011 duiken specialisten van de politie naar bewijsmateriaal in de Noordvest in Schiedam. Ze vinden onder meer een rugzak, Boeddhabeeldjes en een dekbed. Volgens getuigen eigendom van Onno Kuut. Daarnaast wordt er een bril gevonden. Een bril die volgens bekenden van hem van Steve was. De getuige herkende bril aan de verkleuring van de pootjes.

Op 2 mei 2013 wordt Steve aangehouden in België en op 31 mei aan Nederland uitgeleverd. De politie ondervraagt hem dan, zo is te lezen in het strafdossier: "Gezien deze feiten en omstandigheden, hebben wij sterk de verdenking dat jij betrokken bent bij de moord op Onno Kuut en het wegmaken van het lichaam van Onno Kuut in de duinen van Hoek van Holland. Wat heb jij hierop te verklaren?” Steve stelt dan dat hij niets met de dood van Kuut te maken heeft.

Brandstichting

Terwijl Steve vastzit, gebeurt er volgens bronnen rond het onderzoek nog iets vreemds. Een dag nadat er op 4 april 2013 een huiszoeking is geweest in het door hem gehuurde vakantiehuisje aan het strand van Hoek van Holland, brandt de kantine van het vakantiepark af. Volgens de politie is er sprake van brandstichting. Maar men kan geen concreet bewijs vinden dat Steve met de moord op Kuut of de brandstichting te maken heeft en hij komt eind juli 2013 vrij.

Hoger beroep

Het is niet bekend waar Steve sindsdien verblijft en of justitie hem daadwerkelijk gaat gaat vervolgen voor de moord op Onno Kuut. Deze week moet het OM beslissen of er beroep wordt aangetekend tegen de vrijspraak van de Tattookillers.