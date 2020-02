Utrechts raadslid protesteert tegen 'gezonde wijk van de toekomst': "Dan verhuis ik naar Almelo"

In deze woonwijk van de toekomst, die zo is ontworpen dat je vanzelf gezonder leeft, krijg je 'credits' voor sociaal en gezond gedrag. Dat staat er te lezen in de foyer van het Utrechtse provinciehuis. Geen provinciaal beleid, maar een tentoonstelling, bedoeld om de discussie over de toekomst van de stad op gang te brengen.



Toch kreeg Bos er de kriebels van, tweet hij. Hij gruwelt van het geschetste beeld en verhuist dan dus liever naar Almelo: "Ik hoor van een collega uit Almelo goede verhalen over de stad. Mooie ontwikkelingen in het transformeren van de binnenstad, het klinkt echt als een goede plek om te wonen."

RTL-correspondent Erik Mouthaan vergeleek onlangs een klein Amerikaans stadje met Ommen, dat hij een 'nietszeggend stadje' noemde. Zo moeten we deze vergelijking van Bos zeker niet zien: "Nee, absoluut niet, ik noemde bewust Almelo als goed alternatief. En ik zag al, er zitten maar twee GroenLinksers in de raad. Helemaal goed dus."



Op Twitter wordt Bos in elk geval van harte welkom geheten. Althans, in de meeste gevallen wel..

Reacties op de tweet van Cees Bos (Foto: RTV Oost)