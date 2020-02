Wout Brama terug in selectie FC Twente na roerige week

Wout Brama is terug in de selectie van FC Twente. De veelbesproken middenvelder werd sinds de winterstop genegeerd door coach Gonzalo Garcia, maar na een onrustige week in Enschede sluit hij weer aan voor het duel tegen AZ.

Na de nederlaag bij Emmen van afgelopen dinsdag werd de spelersbus bij terugkomst in Hengelo opgewacht door supporters en volgde een gesprek tussen staf en supporters. Daarin werd Brama door assistent-trainer Sander Boschker als splijtzwam in de selectie bestempeld, bleek uit gelekte audio. Twente kwam daarop met een statement dat de club belangrijker is dan het individu, maar nu is dus wel de keuze gemaakt om hem weer op te nemen in de selectie.

Publiekslieveling

Brama is publiekslieveling in Enschede en tijdens het duel in Emmen hing er een spandoek met zijn naam en werd hij meermaals toegezongen. FC Twente en AZ staan morgen vanaf 18.30 uur tegenover elkaar in De Grolsch Veste. Het duel is te beluisteren op Radio Oost en te volgen op onze onlinekanalen.