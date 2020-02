Waterbewoner Ansfried is van de oude stempel: "Ik heb een soort Efteling om me heen gemaakt"

In de derde aflevering van Waterbewoners maken we kennis met Ansfried. Hij vertelt over hoe het wonen op het water een andere wending heeft genomen door economische veranderingen. "Ik heb een soort Efteling om me heen gemaakt."

In een reusachtige Zeeuwse klipper ontdekken we een bijzondere inrichting. Door de ziel van het schip drijft langzaam het karakter van de bewoner naar de oppervlakte. Zijn verlangen naar ruimte en vrijheid. "Ik kon in een schilderij gaan leven, omdat ik in mijn boot mijn gang kon gaan. Het is een fantasiewereld die echt werd, die niet meer aan een spijkertje aan de muur hangt."



Woonwagenachtig

Die bewoner is Ansfried, eigenlijk een soort van onzichtbare waterbewoner. Ansfried behoort nog tot de “oude cultuur”, een oudere generatie waterbewoners die het geluk hebben hun woning te hebben gekocht in een tijd waarin wonen op het water nog niet populair was en de woningen spotgoedkoop waren. “Vroeger was wonen op het water iets viezigs en verdachts. Woonwagenachtig. En daarom ook spotgoedkoop.”





Dat is inmiddels wel anders. De zoek naar de vrijheid van het water is toegenomen, het aantal ligplaatsen is juist aan banden gelegd. De waarde, zo stelt Ansfried, is omhoog gespoten: "De oude cultuur is verdwenen. Maar ik ben daar in blijven hangen, omdat ik hier toch al lag."

Bekijk hier aflevering van Waterbewoners: