Programma: Rustig carnavalsweekend, wel betaald voetbal en kampioensgroep volleybal van start

Het carnavalsweekend is, zoals elk jaar, een rustige op sportgebied. Gelukkig is er nog wel van alles te beleven op de sportvelden. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

In de eredivisie wordt gewoon gevoetbald. Daarin staan er drie sterke tegenstanders tegenover de drie Overijsselse clubs en alle drie op zondag. De eerste is FC Twente. Dat gaat op bezoek bij FC Utrecht om 12.15 uur. AZ is de gastheer van PEC Zwolle om 14.30 uur en Heracles Almelo sluit in eigen huis speelronde 24 af tegen koploper Ajax.

Go Ahead Eagles speelt op vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. De oude ploeg van trainer Jack de Gier, NEC, komt dan op bezoek in De Adelaarshorst.

Vrouwenvoetbal

Het afgelaste duel van FC Twente Vrouwen bij VV Alkmaar van afgelopen zondag, wordt vanavond ingehaald. Daarnaast staan komend weekend duels in de Eredivisie Cup op het programma. In de laatste speelronde speelt koploper PEC Zwolle twee keer (deze week en volgende week) tegen Excelsior en FC Twente tegen PSV.

Handbal

Afgelopen weekend plaatste Borhave zich voor de play-offs van de eredivisie en gisteren werd het wedstrijdschema bekend. Volgende week woensdag staat de Bornse ploeg in eigen huis in de eerste ronde tegenover VZV. De datum van de tweede wedstrijd is nog niet bekend. De twee winnaars van de eerste ronde plaatsen zich voor de halve finales. Daarin stromen nummers één en twee VOC Amsterdam en HandbaL Venlo in.

DSVD moet in de degradatiegroep het lijf in de eredivisie zien te redden. Alleen de nummer laatst degradeert naar de 1e divisie. In de stand hebben de ploegen op basis van de eindstand in de reguliere competitie bonuspunten gekregen. DSVD kreeg er als hekkensluiter slechts één en moet dus aan de bak om niet af te zakken.

Squash

Morgenavond staat de negende eredivisieronde voor de squashers op het programma. Coulisse/Twente ging in de vorige ronde voor het eerst onderuit, maar behield wel de koppositie. Almere komt morgen naar Hellendoorn.

Volleybal

De volleybalsters gaan komend weekend beginnen aan de kampioensgroep. De ploegen kregen bonuspunten op basis van de eindstand in de reguliere competitie. Eurosped is de hoogst geplaatste en speelt zaterdag bij FAST. Apollo 8 gaat naar VC Sneek en Regio Zwolle begint tegen Sliedrecht Sport, dat de competitie afsloot als koploper. Set-Up'65 moet het lijf in de degradatiegroep zien te redden. Die begint volgende week pas.

Waterpolo

Voor de waterpoloheren van Het Ravijn staat zaterdag het duel tegen BZC op het programma en zondag speelt het bij SVH. De vrouwen van Het Ravijn spelen de topper tegen De Zaan en Swol 1894 speelt thuis tegen Polar Bears.