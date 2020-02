Officier noemt Oldenzaler 'verkeershufter' en eist vier maanden cel voor ernstig ongeluk

De officier van justitie heeft een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist tegen een 29-jarige man uit Oldenzaal die in maart 2018 een ernstig ongeval veroorzaakte in zijn woonplaats.

De Oldenzaler botste op de Lossersestraat frontaal op een tegemoetkomende auto toen hij met hoge snelheid op de verkeerde weghelft reed. De bestuurster van die auto, een verpleegster bij een zorgorganisatie in Losser, raakte zwaargewond. Ze liep blijvend hersenletsel op.

Verkeershufter

De verklaringen van automobilisten die die avond over de Lossersestraat reden en de veroorzaker zagen rijden, luidden eensgezind: "Wat een idioot". Tijdens de rechtszitting viel meermalen het woord 'verkeershufter' om het gedrag van de Oldenzaler te omschrijven.

Stuk voor stuk verklaarden de getuigen over idioot hoge snelheden van tussen de 120 en 150 kilometer per uur. "Ik werd echt in een flits ingehaald", aldus een van de getuigen. "Dat ging zo hard, zo heb ik het nog nooit meegemaakt."



Een andere getuige verklaarde dat de man bijna constant op de linkerbaan van de weg reed en daarbij rotondes en vluchtheuvels aan de verkeerde kant passeerde. "Hij haalde in over de dubbele doorgetrokken streep en bleef maar links doorrijden".

Nog een andere getuige zei: "Hij kwam slippend een rotonde over, dat ging nog maar net goed". De verklaringen worden bevestigd door dashcambeelden van een van de getuigen.



Hersenschudding?

Het levensgevaarlijke rijgedrag van de 29-jarige verdachte verbaasde de rechters ook, maar er werd tijdens de zitting geen verklaring voor gevonden. De verdachte claimt niets meer te weten vanaf het moment dat hij bij vrienden in het Duitse Gronau in zijn auto stapte totdat hij het ernstige ongeval veroorzaakte.

"Ik weet het allemaal niet meer door het ongeluk", aldus de man. Dat komt volgens hem door een hersenschudding die hij bij het ongeluk had opgelopen. Uit medische rapportages werd duidelijk dat de 29-jarige helemaal geen hersenschudding opliep.

Rijden onder invloed

Volgens de verdachte is hij altijd een nette verkeersdeelnemer, iemand die zich aan de regels houdt en nooit boetes krijgt. Dat laatste bleek ook niet te kloppen, de man werd tien jaar geleden een aantal keren veroordeeld voor rijden onder invloed.

"Kan het niet gewoon zijn dat u veel te veel had gezopen", vroeg van de rechters. Volgens de verdachte kon dat niet, maar hij gaf wel toe een glas wodka met frisdrank gedronken te hebben.

Buisje bloed niet verzegeld

Of de man ook echt onder invloed was, is nooit duidelijk geworden. Er werd in het ziekenhuis bloed afgenomen, maar dat werd niet onderzocht. Politiemensen vergaten het buisje bloed te verzegelen waardoor er geen betrouwbare meting meer gedaan kon worden. Er lijken echter wel aanwijzingen voor drankgebruik te zijn. Zo zouden er meerdere lege bierblikken aangetroffen zijn in de auto van de Oldenzaler.



Gevraagd door de rechtbank of hij zich ook schuldig voelt aan het ongeval, reageerde de man ontwijkend. "Als ik de gedachten erbij had gehad wel", zei hij. Bij zijn verhoor door de politie zei de man dat hij zich niet schuldig voelde, omdat hij het niet kon herinneren.

Houding verdachte stoort slachtoffer

De houding van de 29-jarige stoort ook het slachtoffer en haar familie. Vooral het uitblijven van enige excuses is pijnlijk. In een slachtofferverklaring vertelde de vrouw wat er gebeurde en hoe veel moeite het haar kost om haar leven na het ongeval voort te zetten.

"Ik zag hem op me afkomen en wist 'ontsnappen was niet meer mogelijk'. Nou dit is het dan, dacht ik, nu ga ik dood. Dat ik nog leef, is een wonder. Dat vertelden de mensen van de ambulance me, maar ook de dokter in het ziekenhuis."



Vorig jaar werd vastgesteld dat er bij haar sprake is van niet aangeboren hersenletsel, vertelde de vrouw. "Ik heb 42 jaar met veel liefde en toewijding gewerkt als verpleegster, maar ik ben veranderd in een prikkelbare vrouw die snel vermoeid is, zich niet meer kan concentreren, geen overzicht meer heeft en voor wie niets meer vanzelfsprekend is."

"Crimineel rijgedrag'

Ze noemde de 29-jarige een 'gewetenloos mens, iemand die heel goed wist dat hij met zijn crimineel rijgedrag anderen in gevaar bracht. Iemand die zijn auto als wapen gebruikte.'



De officier van justitie noemde het gedrag van de man asociaal en kenschetste de man zelf als een 'verkeershufter'. Dat de man nooit de moeite nam om zijn excuses aan te bieden, is 'pijnlijk'. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.