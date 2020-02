Celstraf en behandeling voor doorgedraaide vrouw die medewerkster MST gijzelde

De 41-jarige moet daarnaast niet alleen 1500 euro schadevergoeding betalen aan de medewerkster, ze mag zeker drie jaar lang geen contact opnemen met de vrouw of in haar buurt komen. Doet ze dat wel, dan loopt ze het risico dat ze het voorwaardelijke strafdeel alsnog uit moet zitten.

De Enschedese rende vorig jaar plots met een schaar in de hand de werkkamer van de medewerkster binnen. Daar draaide ze de deur op slot had en stak ze meermaals met de schaar in de deur. Ook eiste ze dat er met de meldkamer van 112 werd gebeld.

Twee weken geleden vertelde de 41-jarige dat ze in paniek was geraakt na bedreigingen van haar ex. Of dat ook echt zo was, is niet zeker. De vrouw had al een paar dagen haar medicatie tegen psychoses niet ingenomen terwijl ze wel cocaïne had gesnoven. Dat ze in de werkkamer van het ziekenhuis uitkwam, is puur toeval zei de vrouw. "Ik denk dat ik het eerste openbare gebouw ben ingerend."