PEC Zwolle-trainer John Stegeman: "Liever slecht voetbal en toch één punt"

Ook is PEC Zwolle in 2020 nog ongeslagen. Echter speelt de ploeg van John Stegeman geen aantrekkelijk voetbal en dat merkt de hoofdtrainer zelf ook. "Wij weten dat we geen goed voetbal op de mat leggen, maar dat is ook niet de grootste prioriteit voor ons. Wij spelen degradatievoetbal en daarbij is het allerbelangrijkste lijfsbehoud. Wij moeten in de Eredivisie blijven. Het maakt mij niet uit hoe, als het ons maar lukt."

Ondermaats tegen RKC

De Zwollenaren speelden onder niveau in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Toch is Stegeman blij met het puntje dat zij meenamen uit Waalwijk. "Bij vlagen speelde wij goed voetbal, maar er waren ook genoeg momenten in de wedstrijd dat wij het erg lastig hadden. Met name de laatste 20 minuten. Ik denk dat wij uiteindelijk blij mogen zijn met een gelijkspel. Vorig jaar speelden wij in De Kuip en speelden wij een goede wedstrijd en verlies je uiteindelijk met 1-0, omdat wij wat meer naar voren gingen schuiven en het spel wilden maken. Ik denk dat als wij zondag slecht voetbal spelen, maar uiteindelijk een punt uit die wedstrijd kunnen halen, dat wij tevreden moeten zijn", aldus trainer Stegeman.