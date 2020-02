Regio Zwolle krijgt 22,5 miljoen van het Rijk, regio Deventer 7,5 miljoen

De Regio Zwolle krijgt 22,5 miljoen van het Rijk. Voorwaarde voor de investering is dat de regio zelf ook investeert in de zogeheten 'Regiodeal'. In totaal zal er dan, met de bijdrage van het Rijk, 148 miljoen euro worden gestoken in versterking van de regionale economie in en om Zwolle.

Een Regiodeal is een afspraak tussen Rijk en Regio, dus provincie, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, waarin specifieke investeringen voor die regio worden geregeld. De regio's komen zelf met een voorstel. Het voorstel van Zwolle is nu dus gehonoreerd.



Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Regio Zwolle is blij met de toezegging: "Een fantastische resultaat voor Regio Zwolle. We zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland.”

'Cleantech Regio' krijgt miljoenen voor 'circulariteit en energietransitie'

De 'Cleantech Regio', voorheen bekend als de 'Stedendriehoek' krijgt een bijdrage van 7,5 miljoen euro, met name voor circulariteit en energietransitie. Samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de 8 gemeenten in de regio, ondernemers en onderwijsinstellingen, geven wij als Cleantech Regio, daarmee een stevige impuls aan het versterken van onze groene, duurzame en inclusieve economie.

Regiodeal goed voor werkgelegenheid

Regio Zwolle richt zich met de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ op de thema’s circulair ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, de balans tussen stad en ommeland en adaptief omgaan met klimaatsverandering.



“En dat is goed voor de versterking van de brede welvaart van onze 740.000 inwoners en Nederland”, aldus Snijders. “Dat betekent bijvoorbeeld meer werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden, plus een verbetering van de kwaliteit van leven.”

Twente kreeg 30 miljoen met Regiodeal

De Regio Twente sloot vorig jaar al een 'Regiodeal' met het Rijk. Twente heeft een investeringsplan van 150 miljoen euro waarvan het Rijk 30 miljoen voor haar rekening neemt.