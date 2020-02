Wethouder Leo Bongers: vertrek ALDI is aderlating voor Ommen

Vandaag maakte de supermarktketen bekend dat de distributiecentra in Ommen en Groenlo worden samengevoegd in een nieuw, groot distributiecentrum op het A1 Bedrijvenpark bij Deventer.

Pendelen

Volgens de wethouder is ALDI een van de grotere werkgevers in Ommen. Er werken op dit moment 175 mensen in Ommen. Dat gaat om logistiek personeel en kantoorpersoneel. Bongers verwacht dat een groot deel van hen gewoon in en om Ommen zal blijven wonen en zal gaan pendelen.

ALDI heeft gezegd dat in principe iedereen mee kan naar de nieuwe locatie, die eind 2021 in bedrijf zal zijn. Voor personeelsleden die niet willen of kunnen pendelen komt een sociaal plan.

Grond

Voor de gemeente Ommen is het nu op de handen zitten. Plannen over hoe nu verder zijn er nog niet. ALDI heeft de grond van het huidige distributiecentrum aan de Nieuwelandstraat in eigendom. "Wij wachten nu op ALDI wat er met die grond gaat gebeuren", zegt Bongers.