Politieonderzoek fataal ongeval Vriezenveen afgerond: geen andere partijen bij betrokken

Nadat Jarmen dinsdagmiddag op zijn zogenoemde pitbike (een mini-motor) er op uit was getrokken, werd enkele uren later al een zoekactie op touw gezet. Waarschijnlijk omdat er werd gevreesd voor een ongeluk deed de politie een opsporingsbericht uit en werden behalve surveillancewagens ook een helikopter ingezet.

Pas de volgende ochtend werd het stoffelijk overschot van de jongen gevonden.

Aan zicht onttrokken

Vermoedelijk is het slachtoffer in een flauwe bocht van de Bovenlandweg de macht over het stuur kwijtgeraakt, waarna hij een boom raakte. Omdat hij met zijn crossmotor in een sloot was beland, was hij aan het zicht onttrokken.

De politie heeft het technisch onderzoek naar de oorzaak intussen afgerond. Aanvankelijk werd er nog rekening mee gehouden dat er mogelijk een andere partij bij het ongeval betrokken was, maar dat blijkt niet het geval, zo meldt een politiewoordvoerster. "We gaan uit van een eenzijdig ongeval."

Aangeslagen scholieren

Jarmen zat net sinds zes weken op De Maat, een school voor praktijkonderwijs in Ommen. Daar leek hij, na een lange zoektocht langs andere scholen, eindelijk zijn draai te hebben gevonden. De Maat is gespecialiseerd in kleinschalig onderwijs en pikt vaker leerlingen op die in het reguliere onderwijs niet op hun plek blijken.

Directeur Ben Platzer liet tegenover RTV Oost weten dat de overige leerlingen aangeslagen hebben gereageerd op het verkeersdrama.

De school heeft een herdenkingsplek voor Jarmen ingericht, met onder meer een condoleanceregister waar leerlingen iets in kunnen schrijven voor hun omgekomen medescholier.