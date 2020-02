Overijsselse ondernemers lijden onder coronavirus: 'Fabrieken in China blijven dicht"

“We hebben oranje polo’s besteld voor het EK, maar die zijn nu geannuleerd omdat men niet weet wanneer dat ze geleverd kunnen worden”, zegt Paul Roetgering van Roetgerink Mode uit Enter.



Chinees Nieuwjaar

Tijdens het Chinees Nieuwjaar zijn veel Chinezen naar familie gereisd, waarna ze na de uitbraak van het coronavirus niet meer naar huis mochten reizen. Medewerkers kunnen niet op hun werk komen en veel fabrieken zijn dicht. En dat betekent dat de polo’s die Roetgerink Mode wil verkopen tijdens het EK deze zomer, niet worden gemaakt.

Najaarscollectie in gevaar

In de winkel van Roetgerink Mode is nu nog niets te merken van eventueel naderend onheil. Klanten neuzen rustig door de uitverkoop van de wintercollectie en medewerkers leggen de kleding uit de voorjaarscollectie op de stellingen. Maar de najaarscollectie wordt een ander verhaal.



Roetgering: “Elke week dat die collectie later wordt gemaakt, komt het ook later bij ons in de winkel. En traditioneel zijn september en oktober de beste maanden, dan moeten we de handel in de winkel hebben liggen. De klant laat zich niet sturen, die wil iets warms kopen als het kouder wordt en die zal niet zeggen 'Ik wacht wel even, omdat het coronavirus geheerst heeft'.”

China als exportland

De import van kleding staat door het coronavirus onder druk. Maar, zo merkt Freerk Faber, directeur van de stichting WTC Twente, op: “China wordt ook een steeds belangrijker exportland”. Dat ook de export van producten flinke vertraging oploopt, merken ze bij Grönefeld The Horological Brothers, in Oldenzaal.

Vier horloges ter waarde van 50.000 euro per stuk wachten op hun Chinese eigenaar. Die kunnen voorlopig niet naar Nederland vliegen. En de handgemaakte horloges opsturen, dat is toch echt te riskant, volgens Bart Grönefeld. “Met toekomstige bestellingen zijn we bang dat die ook niet worden opgehaald. We maken maar zeventig horloges per jaar en daarom is zo’n bestelling 'enorm' voor ons. Dus ik hoop op een spoedig herstel voor China.”

Productie terug naar Europa

Omdat er van verbetering of afbouwen van maatregelen nog geen sprake is, spreidt Roetgering zijn kansen. Voor de zekerheid onderzoekt hij nu of delen van de productie kunnen worden gedaan in Europa of andere landen, zoals bijvoorbeeld Bangladesh.

Daarmee is overigens niet gezegd dat zijn probleem is opgelost. “Kijk, er zijn wel fabrikanten die in Europa fabriceren, maar die hun stoffen ook uit China halen. Dus eigenlijk hebben we niet heel veel alternatieven.”

Chinese bussen

Ook bij Keolis wordt het coronavirus aandachtig in de gaten gehouden. Het bedrijf heeft namelijk 259 elektrische bussen besteld in China, die medio december moeten gaan rijden in Overijssel.

"De fabriek van BYD, waar onze bussen worden geproduceerd, is momenteel gewoon open en wij gaan er voorlopig dan ook gewoon van uit dat het productieproces volgens de verwachting blijft lopen. Maar we kunnen helaas niet in de toekomst kijken. Het virus is natuurlijk nog steeds actief en we hebben in het productieproces ook te maken met toeleveranciers", laat een woordvoerder weten.



SARS-uitbraak

Het coronavirus zorgt voor een kettingreactie in de huidige wereldwijde productieketen. Faber blikt terug op de SARS-uitbraak in China in 2002: “China is, anders dan tijdens de SARS-uitbraak, veel meer vervlochten met de wereldeconomie dan toen en dat zal ongetwijfeld consequenties hebben.”