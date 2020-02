Uniek in Twente: internationale karatewedstrijd 'Battle of Europe'

"Dit is het grootste karatetoernooi van Twente", vertelt organisator Johan van Ingen trots. Op de achtergrond zijn de deelnemers gestart met het eerste onderdeel: de loopvormen. "Dat is vechten tegen een denkbeeldige tegenstander. Daarna vindt de wapenronde plaats, waarbij de deelnemers 'vechten' met wapens. Ook komen de onderdelen sparren en breektesten, waarbij plankjes doormidden worden geslagen, aan bod, aldus Van Ingen.

De naamdrager van het evenement is instructeur Oliver de Guzman. Al dertig jaar geeft hij les in Tang Soo Do. "Dit is de Koreaanse versie van karate", vertelt de routinier. "Het is een mix van karate en taekwondo, waarbij de nadruk ligt op zelfverdediging, techniek, beheersing en het verbeteren van persoonlijkheid."

Tang Soo Doo instructeur en organisator Oliver de Guzman. (Foto: RTV Oost)

Alle leeftijdscategorieën lopen rond in de sporthal. Langs het speelveld rennen onder meer twee Deense kinderen en in het veld staat de oudste deelnemer Willem Huiting zijn oefeningen te doen. Hij is bijna zeventig jaar, maar sleept op het eerste onderdeel toch nog de derde prijs in de wacht.

"Ik ben met deze sport pas na mijn pensionering begonnen, toen ik drieënzestig was. Ik doe met de jongeren mee, ik help de jeugd, dus ik voel mij niet oud. Je moet je lijf en hoofd gebruiken, dus ik blijf fit en je werkt aan je balans. Wat wil je nog meer? Een perfecte sport voor mensen die al wat ouder zijn."

Willem Huiting is de oudste deelnemer in Enschede. (Foto: RTV Oost)

Tijdens het evenement wordt al snel duidelijk dat respect bij iedereen voorop staat. Alle deelnemers buigen naar elkaar en er heerst een gemoedelijke sfeer in de sporthal. "In mijn ogen is het respect en de discipline typisch iets voor karate. Zelfs de mensen van de horeca valt het op. Zij hoeven nooit wat op te ruimen, dat gebeurt hier vanzelf. En er is geen geduw en getrek."