Inspiratieloos Heracles Almelo lijdt in Venlo vierde nederlaag na winterstop

Voorafgaand had Heracles goede hoop op een resultaat tegen VVV, want de laatste drie ontmoetingen werden gewonnen door de Almeloërs. Dat vertrouwen was in de eerste helft niet terug te zien op het veld, want de bezoekers wisten weinig in de melk te brokkelen. Op een sporadische uitbraak van Dessers na, had VVV-doelman Kirschbaum weinig te dulden van Heracles.

Post zet thuisploeg op voorsprong

Na ruim twintig minuten kwamen de beter spelende gastheren op voorsprong. Na knullig uitverdedigen van de bezoekers kwam de bal voor de voeten van Post, die beheerst de 1-0 achter Blaswich schoot. Even later was het bijna 2-0 toen Darfalou ineens opdook, maar de Algerijn mikte via de bovenkant van de lat over.

Te weinig stootkracht

Na rust kwam Heracles wat beter in de wedstrijd, maar tot grote mogelijkheden resulteerde dat niet. Halverwege de tweede helft viel de grootste kans aan de andere kant te noteren, maar opnieuw faalde Darfalou opzichtig. Het enige wapenfeit van de Almeloërs kwam daarna van Dessers, maar de topscorer van de eredivisie raakte uit balans waardoor zijn schoot richting miste.



Dessers

In de slotseconde van de blessuretijd viel de bal in het zestienmetergebied prompt nog voor de voeten van Dessers, alleen zijn inzet die volgde was niet machtig genoeg om Kirschbaum te verrassen en daardoor bleef het bij 1-0 in De Koel.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 1-0

1-0 Post (21)

Arbiter: Oostrom

Geel: Pröpper, Cijntje, Breukers, R.Janssen

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Röseler, Kum, R. Janssen; V. Ooijen (Janssen/78), Post, Bruns; Opoku (Gelmi/90+5), Darfalou, Yeboah (Sinclair/86).

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper (Szöke/90+3), Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Mauro Junior, Osman; Van der Water (Bijleveld/62), Dessers, Burgzorg (Cijntje/62).