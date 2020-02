Provincie Overijssel: onderzoek naar versterking vermogen netbeheerder Enexis

Provincie Overijssel wil onderzoeken hoe het eigen vermogen van netwerkbeheerder Enexis versterkt kan worden. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten. "De energietransitie heeft grote impact op de netbeheerders en dus ook op Enexis", schrijft het provinciebestuur.

Dat komt onder meer door andere manieren waarop energie tegenwoordig wordt opgewekt, bijvoorbeeld via wind- en zonne-energie. Enexis moet hierdoor de laatste jaren steeds meer investeren in voorzieningen die het net geschikt maken voor deze veranderende energiestromen.

Als er structureel meer geïnvesteerd moet worden, is ook meer eigen vermogen nodig. "Enexis heeft aan de aandeelhouders gevraagd om samen de mogelijkheden hiervoor te verkennen." Het provinciebestuur schrijft positief te staan tegenover een investering "vanwege de noodzaak tot het verzwaren van de regionale netten."

De provincie gaat uitgebreid bekijken welke mogelijkheden er zijn. " Wij zullen een brede verkenning uitvoeren en de uitkomsten daarvan met u delen voorafgaand aan het bespreken van het voorstel voor een mogelijke bijdrage aan het eigen vermogen van Enexis", schrijft het provinciebestuur aan de Statenleden.

De provincie vergelijkt de situatie van Enexis met die van waterbedrijf Vitens. "De investeringsopgave van Vitens neemt ook fors toe en net als Enexis hebben zij te maken met een maximaal toegestaan rendement wat ze mogen behalen."

Of de provincie bij gaat dragen aan de versterking van het vermogen van Vitens vraagt om een integrale afweging, stelt het provinciebestuur. "Het is belangrijk om het besluit te nemen in samenhang met andere ontwikkelingen zoals het onder druk staan van de dividenduitkering van Vitens."

In maart belegt de provincie eerst een infosessie voor Provinciale Staten. In juni wordt het uiteindelijke voorstel besproken in een commissievergadering. Een maand later moet dan een beslissing worden genomen in de Statenvergadering van 1 juli.