Eenzijdig ongeluk op A35, auto zwaar beschadigd

Op de A35 is vanavond ter hoogte van Wierden een eenzijdig ongeluk gebeurd waarbij een auto op zijn kant terecht is gekomen. Hoe het ongeluk is ontstaan, is niet bekend. De vrouw die in de auto zat is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn.