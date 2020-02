Pröpper baalt van onnodige tegengoal: "Heel kinderachtig verdedigen"

Heracles Almelo is de winterdip nog niet te boven want de ploeg ging vrijdagavond met 1-0 onderuit bij VVV-Venlo. Aanvoerder Robin Pröpper wijt de nederlaag aan het slechte verdedigen.

"We beginnen te slap. Als je dat hebt tegen welke tegenstander dan ook, dan kun je wel eens verliezen", sprak de teleurgestelde verdediger na afloop. "Je ziet ook bij de goal hoe we uitverdedigen. Hoe kinderachtig dat gaat. Dat is gewoon zonde en dan loop je gewoon achter de feiten aan."

"Vertrouwen is broos"

"We kwamen niet eens in duel en daardoor laat je hun in het spel komen", vervolgt hij. "Verder creëren we gewoon te weinig en dat is zonde. Het valt nu niet de goede kant op en hebben moeite om te scoren. Het vertrouwen is wat brozer geworden dus we moeten weer wedstrijden gaan winnen."