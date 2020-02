Bioloog: "Boeren moeten stoppen met mengen van urine en mest"

Bioloog Piet Bremer van de Provincie Overijssel vermoedt dat de natuur snel verbetert, wanneer boeren geen drijfmest meer uitrijden. Drijfmest is een combinatie van urine en vaste mest. "Wanneer de vaste mest apart van de urine op het land gebracht wordt, daalt naar mijn mening de ammoniakuitstoot", aldus Bremer.

"In de jaren '70 werd de vaste mest nog rechtstreeks vanaf de mesthoop op het land gebracht. Deze mest kreeg de tijd om langzaam te verteren en insecten en wormen verwerkten de mest op en in de bodem. Sinds de mest en urine vermengd als drijfmest wordt uitgereden, is de stikstof verhoogd."

Korstmossen

"Dit kan iedereen zien aan de korstmossen op bomen." Korstmossen zijn goede indicatoren hoe het zit met luchtverontreiniging. "Rond 1980, toen de mest en urine gemengd als drijfmest op het land werd uitgereden, zagen we korstmossen die normaal alleen op boerderijen waren, in veel uitgebreidere gebieden."

Geel

Aan de kleur van de korstmos is goed te herkennen of ergens veel stikstof in de lucht zit. "Hoe geler de boom is, hoe meer stikstofdepositie er op die locatie is. Maar meten blijft belangrijk om nieuw beleid te maken."

Oplossen

Dat grote problemen als luchtverontreiniging opgelost kunnen worden door de mens, is met het zwavelprobleem volgens Bremer ook bewezen. "Toen we veel zwaveluitstoot hadden, verdwenen er korstmossen. Nu het zwavelprobleem grotendeels uit de lucht is, zijn ook de korstmossen terug gekomen."

Piet Bremer was te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud. U kunt de uitzending hier terugluisteren of via de podcast op spotify.