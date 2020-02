Depressies en gespannen gezinssituaties bij gedupeerde kanaalbewoners

Naast lichamelijke klachten blijkt een aantal bewoners depressieve klachten te hebben. Sommigen zeggen dat ze in een sociaal isolement dreigen te belanden en er is sprake van gespannen gezinssituaties, waardoor ook huwelijken onder druk komen te staan. Dat blijkt uit ‘Van heerlijk wonen naar dagelijks overleven’, een niet openbaar boek dat in het bezit is van RTV Oost.

Het boek is gemaakt in opdracht van de stichting Kant Nog Wal (bewust met een spelfout geschreven “omdat het kanaal ook fout is”).

Daarbij gaat het om een aantal interviews met gedupeerde huizenbezitters. Zij wilden overigens uitsluitend anoniem hun verhaal doen.

Verzakte huizen

De problemen ontstonden nadat het kanaal Almelo-De Haandrik was uitgebaggerd om geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer. Driehonderd kanaalbewoners kampen met verzakte huizen, ondergelopen kelders en scheuren in de muren.

Ingenieursbureau Deltares en TNO onderzoeken momenteel of er inderdaad een verband bestaat tussen het uitdiepen van het kanaal en de problemen aan de huizen. Dit rapport wordt maandag 30 maart gepresenteerd.

Zoals RTV Oost vrijdag al meldde, waarschuwde het ingenieursbureau Royal Haskoning de provincie al in november 2010 voor de risico’s die de baggerwerkzaamheden met zich konden meebrengen. Met name door opstuwend grondwater, zogenoemd kwelwater.

Niet veilig in eigen huis

Onder de geïnterviewden is een gezin met drie puberende kinderen dat sinds juni 2019 in units achter het eigen huis woont omdat ze zich thuis niet meer veilig voelden.

De vader zegt door de aanhoudende stress en talloze slapeloze nachten zware lichamelijke problemen te hebben opgelopen. “Wat volgde, waren niet alleen lichamelijke klachten, maar ook chagrijn, wanhoop, boosheid en een veel te kort lontje”, aldus de wanhopige kanaalbewoner.

In de units wonen ze tenminste veilig, vertelt hij. “Dat is beter voor de gemoedsrust en de gezinssituatie, maar het blijft een huiselijke situatie met beperkingen. Het is enorm gehorig en dat geeft met drie kinderen problemen. Het gevoel bekruipt je dat je de kinderen niet het huis kunt bieden zoals je dat als ouder bedacht had”, aldus de vader.

Bureaucratische problemen

Omdat door de werkzaamheden aan het kanaal sommige bewoners zich niet meer veilig waanden in hun eigen huis, had de provincie een regeling getroffen dat deze mensen tijdelijk op een vakantiepark kunnen gaan wonen. Dat blijkt echter bureaucratische problemen op te leveren.

Zo heeft een van deze gezinnen een dochter met een zeldzaam syndroom. Omdat het vakantiepark waar zij tijdelijk logeren in een andere gemeente ligt, ontstaan er vervolgens grote problemen met de financiële vergoeding voor hun zieke dochter. “Omdat je nu voor onbepaalde tijd in een andere gemeente woont”, vertellen ze.

Niet voor publicatie

Volgens een woordvoerder van Kant Nog Wal is het boek niet voor publicatie, maar is het vooral ter informatie voor de provinciale en gemeentelijke bestuurders, die zich de komende tijd moeten buigen over de politieke besluitvorming.

‘Meer dan bak met water’

“We willen met deze verhalen aantonen dat dit kanaal meer is dan een bak met water en problemen rond huizen betreft, maar dat er ook heel veel persoonlijk leed achter schuilgaat. Waar we vooral op willen aandringen, is dat er een duurzame oplossing komt. Want we kunnen nu wel verzakte huizen of scheuren in muren gaan repareren, maar als de problemen dan over vijf jaar terugkeren, schieten we daar totaal niets mee op. Er moet een oplossing komen voor de langere termijn.”

Op de vraag of er ook wordt aangedrongen op smartengeld voor het immateriële leed van de kanaalbewoners, wil de woordvoerder niet ingaan: “Daarvoor is het nog veel te vroeg. We willen eerst van de politiek horen hoe ze denken de huidige problemen op te gaan lossen.”