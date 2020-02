Uitslagen zaterdagvoetbal: Dure nederlaag SVZW, WVF doet goede zaken

SVZW leed een dure nederlaag in de topper in de 1e klasse D. Op eigen veld ging het onderuit tegen koploper DFS, dat nu vier punten meer en een wedstrijd minder speelde dan de nummer twee uit Wierden. SVZW kwam met 1-0 en 2-1 voor. Twee minuten voor het einde werd het 2-2 en in blessuretijd nog 2-3. Daarna kreeg Robin de Jong ook nog rood. Vanavond staat nog de Kamper derby tussen Go Ahead en KHC op het programma.

Gramsbergen verloor de topper in de 2e klasse J Noord en zakt daardoor naar de derde plek. Gorecht was met 3-1 te sterk en is nu de nummer twee.

WVF deed goede zaken in de 2e klasse H. Het won zelf van Be Quick'28 en zag Hulzense Boys verliezen van ASC'62. Daardoor is WVF nu vijf punten los in de stand.

De top vier in de 3e klasse D maakte geen fout. Koploper De Esch won op eigen veld van Wilhelminaschool, dat daardoor zakte naar de zesde plek.

In de 4e klasse E blijft SC Rijssen de enige Overijsselse zaterdagploeg zonder zege. Vanmiddag was avc Heracles met 3-0 te sterk.

Bekijk hier alle uitslagen, standen en het programma in het amateurvoetbal.