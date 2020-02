Hoofdklasse: Oppermachtig Staphorst pakt periodetitel na tiende zege op rij, zevenklapper SC Genemuiden

De ploeg van trainer Paul Weerman versloeg in eigen huis De Dijk. Aan het einde van de eerste helft kwamen de gastheren op voorsprong dankzij Haanstra, die attent de rebound binnen schoot na een gemiste strafschop van Van 't Ende. Diezelfde Haanstra zorgde een kwartier na rust ook voor de verdubbeling van de marge en dat betekende ook de 2-0 eindstand.

Genemuiden walst over NSC heen

SC Genemuiden kende geen moeite met NSC Nijkerk want in eigen huis werd het maar liefst 7-1. Toch waren het de bezoekers die nog op voorsprong kwamen via Martina. Even later werd de marge direct hersteld door Kavak en een minuut daarna bracht Boutzamer de 2-1 op het bord. Jur van Dalfsen zorgde voor de 3-1 ruststand. Na rust was het verzet van de bezoekers gebroken en daardoor kon Genemuiden uitlopen naar een riante overwinning. Dankzij een fraaie hattrick van Van Benthem en een doelpunt van Kavak werd het uiteindelijk 7-1.

Van Benthem maakte zijn eerste hattrick voor Genemuiden (foto: Orange Pictures)

DETO trekt voorsprong nu wél over de streep

In de voorgaande weken verspeelde DETO telkens een voorsprong, maar dit weekend werd de zege wel over de streep getrokken. In eigen huis versloeg de ploeg van Hennie in 't Hof Urk met 3-1. Fleer kopte in de eerste helft de 1-0 tegen de touwen en Vijfhuizen zorgde voor de comfortabele 2-0 ruststand. Jansen maakte na rust aan alle onzekerheid een einde (3-0), waarna Schraal namens Urk nog de eretreffer mocht maken.

Berkum in blessuretijd naast Swift

Berkum speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Swift. Fokkema zette de Amsterdammers voor rust op voorsprong, maar Chris van der Meulen bracht de thuisploeg daarna weer langszij. Groen leek namens de bezoekers de matchwinner te worden, want hij maakte na rust de 1-2, die heel lang op het scorebord bleef staan. In blessuretijd moest Swift-doelman Deen met rood vertrekken en daar wist Berkum optimaal van de profiteren. Bakker schonk de gastheren in de slotseconden een punt.