Sterk FC Twente sluit roerige week af met knappe thuiszege op AZ

Lang was al in de vierde minuut dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn schot uit een moeilijke hoek eindigen op de lat. Daarna gebeurde er lang vrij weinig op het veld, maar na 25 minuten was het ineens raak. Aburjania schoot een vrije trap fraai in de kruising achter Bizot en zette Twente daarmee op voorsprong.

Menig verdubbelt score

Vijf minuten later werd de score al verdubbeld. Menig ontfutselde Koopmeiners de bal, sprintte richting AZ-doel en schoot vanaf randje zestien in de verre hoek zijn eerste voor Twente binnen: 2-0. Kort voor rust was Lang zelfs al dicht bij de derde voor de thuisploeg. Bizot bracht echter redding op zijn schot. Het bleef echter bij twee doelpunten in de eerste helft.

Direct weer kansen Twente

Vanaf de aftrap van de tweede helft had Mening al een goede kans op zijn tweede, maar hij schoot op de benen van Bizot. Een minuut later bracht de doelman knap redding op een kopbal van Pleguezuelo uit een hoekschop en weer kort daarna raakte Lang vlak voor het doel de bal niet goed. Bij een andere kans schoot hij wild over.

AZ beter in de wedstrijd

AZ kwam na een uur iets beter in de wedstrijd. Drommel was alert toen Verdonk een vrije trap richting zijn eigen doel verlengde en even later bracht de doelman knap redding op een kopbal van De Wit. Aan de andere kant lukte het weer niet voor Lang. Opnieuw stuitte hij op Bizot. Even later dacht hij wel te scoren uit een vrije trap, maar die werd afgekeurd omdat enkele aanvallers van Twente voor de neus van Bizot buitenspel stonden. De Wit was namens AZ weer gevaarlijk, maar Drommel stond opnieuw zijn mannetje.

Geen aansluitingstreffer

In de slotfase was er nog weinig goed voetbal te zien. AZ probeerde tot kansen te komen en Twente bleef wegwerken. Dat deed het goed, want de Alkmaarders kwamen niet meer tot scoren. Door de zevende zege van het seizoen komt FC Twente op 27 punten uit 23 duels en staat het voorlopig twaalfde.

FC Twente - AZ 2-0

1-0 Aburjania (25)

2-0 Menig (30)

Arbiter: Lindhout

Geel: Idrissi, Busquets

FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Verdonk; Busquets, Selahi (Bosch/90+3), Aburjania; Lang, Vuckic, Menig (Zekhnini/88).

AZ: Bizot; Svensson (Aboukhlal/79), Leeuwin, Wuytens (Sugawara/37), Wijndal; Clasie, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi (Druijf/46).