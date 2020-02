Zaaloverzicht: Jolly Jumpers kansloos bij koploper, Heren Ravijn langs De Zaan

In de zaal staan er vanavond weer basketbal-, handbal- en waterpolowedstrijden op het programma. Hieronder houden we je op de hoogte van de resultaten. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Jolly Jumpers kansloos bij koploper

De basketbalsters van Jolly Jumpers hebben vanavond het duel bij koploper Grasshoppers kansloos verloren. In Katwijk werd het 87-47. Na het eerste kwart was het 24-14, bij rust al 39-24, na drie kwarten was het verschil al twintig: 57-37. Jolly Jumpers blijft door de nederlaag op 22 punten staan en is daarmee vijfde in de stand.

Simpele avond Landstede

De mannen van Landstede poetsten de bekeruitschakeling van afgelopen donderdag weg met een simpele competitiezege op hekkensluiter Apollo Amsterdam. In Zwolle werd het 102-71 In elk kwart was Landstede beter: 26-19, 28-17, 29-21 en 19-14 Door de zege komt Landstede op 28 punten uit 17 duels en is het voorlopig tweede.



Heren Ravijn langs De Zaan

De waterpolomannen wonnen de topper van De Zaan. In Zaandam werd het 12-19. De periodestanden waren 2-3, 1-3, 2-5 en 7-8. De Nijverdallers komen door de zege in de stand twee punten dichter bij de tegenstander van vanavond. Het blijft wel de nummer vier.