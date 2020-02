Vermiste poes Vlekje uit Zwartsluis na vier jaar gevonden dankzij tv-programma

Bart Mooiweer uit Zwartsluis zit afgelopen week nietsvermoedend voor de buis als hij opeens een poes in beeld ziet. Hij slaat bijna steil achterover, want het beestje lijkt wel erg veel op zijn Vlekje die al vier jaar vermist is. Volgens Bart kan het niet anders: "Dit is onze poes."

Zwartsluis en omgeving zijn sinds afgelopen week iedere dag op nationale televisie te zien in het EO-programma 'Typisch Zwarte Water'. Het hele dorp zit 's avonds voor de buis om te kijken wat hun dorpsgenoten beleven.

Zo ook Bart. Hij keek afgelopen week naar het programma en zag tot zijn grote verbazing zijn vermiste poes Vlekje voorbijkomen. "Ik wist meteen dat het onze poes was. Ik haalde direct de familie erbij en ook zij dachten inderdaad dat het om ons beestje ging", legt Bart uit.

Vier jaar vermist

De 12-jarige Vlekje liep in 2016 weg van huize Mooiweer in Zwartsluis. "We hebben toen de hele buurt afgezocht en zelfs een advertentie geplaatst in het lokale krantje, maar niemand had de poes gezien."

Maar nadat in het programma een close-up van het diertje werd vertoond, wist Mooiweer het zeker: dat is Vlekje. "Daarom ben ik gaan zoeken in het buitengebied van Zwartsluis naar de boerderij waar de kat was gefilmd."

Boer

Na een zoektocht weet Bart bij welke boerderij is gefilmd voor het programma. Het gaat om voormalig veehouder Harm Kooiker die in het Staphorster Veld, gelegen aan de rand van Zwartsluis, woont.

De boer zag de kat vier jaar geleden opeens verschijnen. "Die kwam hier zomaar aanlopen. Ik dacht eerst dat het een poes van de buren was, maar vorige week kwam Bart hier en die legde het hele verhaal uit."

De voormalige veehouder was behulpzaam en gaf het beestje mee aan Bart. "We hebben bij de dierenambulance via de chip gekeken of het om onze poes ging. Het bleek dat het écht Vlekje was."

'Alsof ze nooit weg is geweest'

Boer Kooiker heeft Vlekje zonder problemen meegegeven. "Ik vind het wel een beetje jammer, het was echt een lief en rustig beestje. Gelukkig heb ik er nog twee."

Bart is blij dat de kat, die vier jaar lang nog geen zes kilometer bij hem vandaan was, weer thuis is. "Ze begon gelijk kopjes te geven toen ik haar zag. Nu ligt ze weer op haar oude vertrouwde plekje, alsof ze nooit is weggeweest."