Go Ahead Eagles onderuit op bezoek bij MVV Maastricht

Go Ahead Eagles heeft vanmiddag geen punten mee weten te nemen bij MVV Maastricht. In de Keuken Kampioen Divisie ging de ploeg van trainer Jack de Gier met 3-0 onderuit.

Het duel begon wat rommelig en er waren dan ook geen kansen te noteren in de beginfase. Na een kwartier dacht Go Ahead aan een strafschop nadat Antoine Rabillard een zet kreeg, maar arbiter Bijl zag er geen overtreding in.

MVV op voorsprong

Daarna kwam de druk van MVV. Het kreeg enkele hoekschoppen en na een half uur was het raak. Na enkele schoten binnen een halve minuut was het raak voor Luc Mares: 1-0. Even later had Thijmen Goppel de 2-0 al op zijn schoen, maar Hobie Verhulst bracht redding voor Go Ahead. Met 1-0 gingen de ploegen aan de thee.

Weer Mares

Na een uur kreeg Jenthe Mertens dé kans op de gelijkmaker, maar hij schoot op verdediger die op lijn lag. Aan de andere kant schoot Johua Holtby een vrije trap maar net naast. Kort daarna was het wel raak voor MVV. Nadat Goppel de paal raakte, schoot Mares in de rebound zijn tweede van de middag binnen.

Beslissing

Invaller Alexander Bannink had een kleine tien minuten voor het einde de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar zag doelman Nigel Bertrams goed redden op zijn schot. Ook Jeroen Veldmate was dichtbij. Bertrams hield zijn vrije trap ook knap uit het doel en even later was hij opnieuw alert bij een inzet van Bannink. Aan de andere kant viel de beslissing. In de omschakeling maakte Anthony van den Hurk de 3-0.

MVV Maastricht - Go Ahead Eagles 3-0

1-0 Mares (32)

2-0 Mares (73)

3-0 Van den Hurk (86)

Arbiter: Bijl

Geel: geen

MVV Maastricht: Bertrams; Martina, Mahmutovic, Van Acker, Schroijen; Deom (Kostons/85), Mares, Holtby; Goppel, Van den Hurk, Balikwisha.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Van Iperen, Veldmate, Brito; Corboz (Bannink/55), Ahannach, Lieftink; Navratil (Berden/46), Rabillard, Edqvist (Anier/67).