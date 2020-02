Feyenoord bezorgt PEC Zwolle na titanenstrijd eerste nederlaag van 2020

PEC Zwolle heeft zondagmiddag een hele zure nederlaag geleden in de eredivisie. In eigen huis kwam de ploeg van John Stegeman vroeg op een 2-0 voorsprong tegen Feyenoord, maar uiteindelijk gingen de punten na een spektakelstuk toch mee naar Rotterdam. Het werd 3-4.

De gastheren kwamen furieus uit de startblokken en dat leidde al snel in de openingstreffer. Senesi kreeg de bal in de zestien op zijn hand waardoor de bal op de stip ging. Thy ging achter de bal staan en maakte geen fout van elf meter: 1-0. Even later zat PEC Zwolle op rozen toen ook de 2-0 een feit was via Van Duinen, die de score verdubbelde via het been van Ié.

Fer doet wat terug

Feyenoord wist geen raad met de snelle uitbraken van PEC en had geluk dat de score niet verder opliep. Hamer stelde Thy in staat om te scoren, maar de Duitser werkte de bal naast het doel van Bijlow. Vijf minuten voor rust kwam Feyenoord uit het niets terug tot 2-1. Fer kopte van dichtbij de aansluitingstreffer achter Zetterer.

Berghuis brengt bezoekers langszij

Na rust kwamen de Rotterdammers snel op gelijke hoogte door toedoen van Berghuis, die naar binnen sneed en met een geplaatst schot de 2-2 op het scorebord bracht. Gedurende de tweede helft kwam het met bakken uit de hemel in het MAC3Park stadion, waardoor zich een titanenstrijd voltrok en het toegestroomde publiek waar voor hun geld kreeg.

Fraaie treffer Thy

Na de gelijkmaker bleef Feyenoord de overhand houden, maar was het toch PEC dat weer op voorsprong kwam. Met een afgemeten voorzet wist Paal Thy te vinden, waarna de Duitser knap aannam en uit de draai de 3-2 binnen wist te schieten. Die Zwolse voorsprong was geen lang leven beschoren, want Berghuis bracht de stand weer gelijk met een laag schot.

Bozenik schiet Zwolse hoop aan flarden

Ook na de 3-3 ontspon zich een fraai voetbalgevecht en gingen beide ploegen op zoek naar de overwinning. Uiteindelijk was het toch Feyenoord dat aan het langste eind trok. Invaller Bozenik haalde uit vanaf randje zestien en via het been van Van Polen vloog de bal in de bovenhoek: 3-4. Daar bleef het uiteindelijk bij en daardoor verliest PEC Zwolle na drie wedstrijden zonder nederlaag.

PEC Zwolle - Feyenoord 3-4

1-0 Thy (4/strafschop)

2-0 Van Duinen (11)

2-1 Fer (39)

2-2 Berghuis (51)

3-2 Thy (60)

3-3 Berghuis (65)

3-4 Bozenik (88)



Arbiter: Gözübüyük

Geel: Toornstra, Van Polen, Hamer, Bozenik

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Van Polen, Kersten (Johnsen/82), Lam, Paal; Strieder, Nakayama, Clement; Thy (Koorman/90), Van Duinen.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida (Karsdorp/46), Ié, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Sinisterra (Bozenik/46), Larsson.