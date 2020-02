Coach eSporters PEC Zwolle euforisch na landstitel: "Ongelofelijk, niemand had dit verwacht"

Coach Stefan Vellinga van de eSporters van PEC Zwolle die gisteren Nederlands kampioen zijn geworden in de eDivisie, kan het nog nauwelijks geloven. "Dit had niemand verwacht, dat we als 14de van de competitie kampioen zouden worden. Ongelofelijk."

De finale van de competitie werd gisteren in een bomvolle AFAS Live in Amsterdam gespeeld. Naast Zwolle deed ook de Overijsselse club Heracles Almelo mee.

In de halve finale troffen de Overijsselse clubs elkaar. "Tijdens de wedstrijd zijn we even rivalen, het is toch een derby. Maar achter de schermen kunnen we goed met elkaar", vertelt coach Vellinga. De club uit Zwolle bleek iets te sterk voor de Almeloërs: het werd 2-3.

Underdog in finale

En dat betekende dat de underdog van de competitie in de finale stond. "Niemand had het verwacht, maar wij wel", lacht coach Vellinga. "We zijn namelijk één van de hechtste teams, we delen alles met elkaar. We zijn echt vrienden van elkaar geworden."

In de finale moest PEC het opnemen tegen Ajax. Uiteindelijk won de Overijsselse club na het nemen van penalty's. De heren gingen naar huis met een kampioensschaal, 25.000 euro aan prijzengeld en punten voor de wereldranglijst, waarmee de gamers zich kunnen plaatsen voor bijvoorbeeld het officiële WK.

Feest?

Ondanks het mooie resultaat heeft het team van Stefan het bemachtigen van de titel niet uitbundig gevierd. "We hebben nog een drankje gedaan, maar moesten ook weer naar huis met de auto. Vanmiddag worden we tijdens de pauze van PEC - Feyenoord gehuldigd."

Na dit weekend moeten de mannen weer hard aan de bak, want de tweede seizoenshelft staat weer voor de deur. "Van winnen krijgen we nooit genoeg", vertelt een trotse coach.