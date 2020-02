Uitslagen: Heino verrast koploper, Lemelerveld zegeviert in topper

In de zondagafdeling werd het amateurvoetbal dit weekend niet in zijn geheel afgelast, maar desondanks konden veel wedstrijden geen doorgang vinden door storm Dennis.

In de 1e klasse E wist Heino een knappe overwinning te boeken. Op bezoek bij koploper BVC'12 werd met 3-4 gewonnen. In dezelfde klasse won Rohda Raalte van TVC'28 en ging Rigtersbleek op eigen veld met 1-3 onderuit tegen directe concurrent Voorwaarts Twello.

Dalfsen speelde in de 1e klasse F Noord op eigen veld gelijk tegen Roden. In een doelpuntrijke wedstrijd deelden beide ploegen de punten (3-3). Daardoor blijft de ploeg uit het Vechtdal middenmoter.

In de 2e klasse J deelde Achilles'12 een gevoelige tik uit aan SDC'12, want in Hengelo werd het maar liefst 5-0. NEO ging verrassend onderuit in Enschede tegen Vogido (2-1).

In de 2e klasse K Noord wist Lemelerveld een overwinning te boeken in de topper bij Frisia 1883. Het werd 1-4 in Leeuwarden. EMMS en VENO kende in een onderling duel geen winnaar (1-1).

In de 4e klasse B leed BSC Unisson een forse nederlaag op eigen veld tegen Victoria'28, want de bezoekers uit Enschede zegevierden met maar liefst 2-8. Koploper UDI maakte geen fout tegen Diepenheim (5-0) en Twenthe leed bij Reunie de derde nederlaag op rij.