Jeroen Veldmate na kansloze nederlaag: "Het was een tam Go Ahead Eagles en dat mag nooit"

Go Ahead Eagles ging vanmiddag hard onderuit bij MVV. Het werd in Maastricht 3-0 en dus had aanvoerder Jeroen Veldmate er na afloop flink de pest over in.

"Wat je hebt een gezien is een tam Go Ahead Eagles en dat mag nooit. Je kan fouten maken, je kan ballen naar de tegenstander schieten, alleen doe dat in ieder geval met een idee en met overtuiging en dat was vandaag absoluut niet het geval."

Scherpte

Hij denkt niet dat de midweekse wedstrijd in de beker er iets mee te maken heeft: "Ik kan niet in iedereen z'n kop kijken. Dat zou je dan aan iedereen apart moeten vragen, maar ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Je bent goed getraind, je bent professional. Ik had niet het gevoel dat het daar aan lag, maar dat het meer aan de scherpte lag."

Overtuiging

"Je moet aanvoelen wat zo'n wedstrijd vraagt. Soms kan je lekker voetballen, gaat een tegenstander zich ingraven, moet je het balletje laten gaan. Soms vraagt een wedstrijd wat meer vechtlust, wat meer tweede ballen. Ik had het gevoel dat wij tegen deze tegenstander prima konden voetballen. Want ik had niet het gevoel dat ze heel veel goede druk zetten. Maar doe dat dan wel met overtuiging. Ik vond het daar voornamelijk aan liggen", aldus de aanvoerder.

Meer op één lijn

"Ik wil wel heel graag vooruit met dit team. Een tijd lang heb je een bepaalde groei gezien en ik vind dat we daarin meer op één lijn moeten komen de laatste weken. Of voetballen, of een lange bal spelen en dat iedereen daar ook achter staat en dat plan ook uitvoert en ik heb nu het gevoel dat het af en toe dat zes jongens dat wel doen en vijf anders denken en dan zie je dat we uit mekaar vallen en dat de ruimtes te groot worden. Daar heeft MVV vandaag goed gebruik van gemaakt", sluit hij af.