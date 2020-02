Clement schuldbewust: "Ik ben verantwoordelijk voor de nederlaag"

"Het is heel pijnlijk", treurde Clement, die erg schuldbewust was na afloop. "Ik heb net in de kleedkamer ook mijn verantwoordelijkheid gepakt. Als je zo'n beslissende fout maakt, dan kan überhaupt niet gebeuren, maar als dat in de 88ste minuut gebeurt na zo'n wedstrijd waar alles in zat. Dan kan je analyseren wat je wilt, maar dat is gewoon kut. Het is een fout van mij die ik niet mag maken. Het is extra zuur dat het zo laat in de wedstrijd gebeurt en dat het daarom een punt kost."

Klappen van de zweep

"Ik probeer toch altijd een oplossing te zoeken", vervolgt hij zijn relaas over zijn fatale fout. "Ook als ik onder druk kom. Daar was vandaag een voorbeeld van, dat ik het op een totaal verkeerd moment doe. Op dat moment is het niet meer belangrijk hoe mooi het is en daar moet ik wel van leren want dat is een harde les. Dit zijn de klappen van de zweep en die komen op dit moment wel hard aan."