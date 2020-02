Joy Beune debuteert op WK afstanden met tiende plek op 1500 meter

De wereldtitel in de Olympic Oval in Utah ging naar landgenoot Ireen Wüst, die de beste was in een tijd van 1.50,92. De meervoudig kampioene piekte weer eens op het juiste moment en liet twee Russinnen achter zich. Yevgenia Lalenkova pakte in 1.51,13 het zilver en Yelizaveta Kazelina greep het brons in 1.51,41.

Het was voor Beune de enige afstand waarop ze in actie kwam. Later op de avond gaat Thomas Krol proberen om zijn wereldtitel op de 1500 te prolongeren.