Auto verwoest door brand in Enschede, mogelijk sprake van brandstichting

Een auto is vannacht vrijwel volledig verwoest door een brand in Enschede. De brand brak kort voor drie uur uit in de J.J. van Deinselaan, waar het voertuig tussen twee flatgebouwen geparkeerd stond.

Toen de brandweer in de straat aankwam, stond de auto al volledig in brand. Er is mogelijk sprake geweest van brandstichting. De politie heeft de omgeving daarom afgezet en is direct een onderzoek gestart.

Getuigen die iets gezien of gehoord denken te hebben, worden opgeroepen zich te melden. De afgelopen weken was het vaker raak in Enschede. De autobrand van vannacht was de vijfde van 2020.