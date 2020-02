Tachtig kinderen bij eerste editie sportinstuif Overdinkel

Een groot springkussen in de sporthal (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Zo'n tachtig kinderen waren vanmorgen actief bij de eerste sportinstuif, die in het kader van de voorjaarsvakantie in Overdinkel werd gehouden. In sporthal De Spil waren allerlei attributen neergezet, waarbij de kinderen zich naar hartenlust konden uitleven.

"We hadden vooraf geen idee of en hoe dit zou aanslaan", zegt vakleerkracht en buurtsportcoach Thomas Groeneveld. "Maar als ik zo om me heen kijk, denk ik dat we een goede zet gedaan hebben."

Grote stormbaan

Opvallend is de grote stormbaan, een groot springkussen dat een groot deel van de zaal in beslag neemt. De kinderen kunnen er volop rennen, springen en klimmen. Maar er is ook airhockey, apenkooien, squash, touwklimmen en bowling.

"Het is nu voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 uit Overdinkel. Er zullen best ook kinderen van buiten het dorp meedoen, vriendjes of vriendinnetjes. We moeten na deze editie maar eens gaan bekijken hoe we het in het vervolg doen. Misschien in leeftijdsgroepen of zo. Dat gaan we eens goed bekijken."