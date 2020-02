Met deze drie tips ben jij goed voorbereid op een veilige carnaval

Natuurlijk moet de organisatie van de carnavalsoptochten en -feesten aan allerlei regelgeving voldoen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast zijn er maatregelen die de organisaties zelf nemen. Zo moest de organisatie van de optocht in Albergen "met pijn in het hart" besluiten de praalwagenroute af te gelasten vanwege storm Dennis. Uiteraard zijn er ook altijd dingen die je wel zelf in de hand hebt. Daarom de volgende tips:

Dresscode

Behalve dat je er zo origineel en bijzonder mogelijk wil uitzien, moet je carnavalsoutfit natuurlijk ook veilig zijn. Kies daarom voor een pak dat niet snel vlam vat.

Paniek in de tent

De carnavalsoptochten trekken traditiegetrouw veel bekijks, massa's mensen staan langs de route opgesteld. Ook zijn de feesttenten en kroegen waar het feestgedruis verdergaat stampvol. Dus veel mensen op weinig vierkante meters, maar wat als er blinde paniek uitbreekt? Als je net binnen bent of je plekje langs de optocht hebt gevonden, check dan waar de nooduitgangen zijn, de bewegwijzering en de EHBO-posten. Zo weet je waar je naartoe kunt vluchten, mocht dat nodig zijn.

Glaasje op

Carnaval gaat vaak gepaard met veel drankjes. Maar wat nou als jij of een van je vrienden nét dat ene glaasje te veel heeft gedronken? Als de dronkenlap niet meer reageert op voorzichtig schudden aan de schouders en aanspreken, bel dan met 112. En probeer te voorkomen dat het slachtoffer onderkoeld raakt en leg een (isolatie)deken over de persoon heen.

Als het slachtoffer slaapt of bewusteloos is, leg deze dan in de stabiele zijligging omdat er kans op braken is. Houd ook de ademhaling in de gaten.