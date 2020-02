Wel of geen geld voor verbetering verkeersveiligheid aan provinciale weg N736?

Het CDA is verbaasd over de beantwoording van Gedeputeerde Staten op vragen van de raad van Dinkelland over veiligheidsmaatregelen voor de weg tussen Oldenzaal en Ootmarsum. Volgens de partij staat in het coalitieakkoord dat er voor 'Verkeersveiligheid en Overwegen' tot 2023 een structureel budget beschikbaar is van 35 miljoen euro en nog eens een bedrag van 6 miljoen euro voor 'aanvullende investeringen'.

Het CDA wil opheldering over die bedragen. Is die 41 miljoen euro ook bedoeld voor projecten ten behoeve van de verkeersveiligheid op provinciale wegen zoals de N736? De partij wil daar graag over in discussie met het provinciebestuur.

Daarnaast blijkt dat er, mogelijk al in 2021, groot onderhoud staat gepland aan de N736. CDA wil weten of in die onderhoudsbeurt onder meer de aanleg van houten vangrail meegenomen kan worden. Net als uitwijkhavens voor landbouwverkeer, ook een verzoek van de gemeenteraad van Dinkelland aan het adres van de provincie.