Nederlands elftal oefent in Grolsch Veste tegen Griekenland in aanloop naar EK

Het is de tweede interland in Enschede. In 2009 oefende het Nederlands elftal van Bert van Marwijk toen tegen Japan (3-0). Oranje heeft die week in mei een trainingskamp in De Lutte. Op zaterdag 6 juni is er ook nog een oefenduel toegevoegd aan de voorbereiding van Oranje. Wales is dan de tegenstander in De Kuip in Rotterdam. In maart oefent Nederland al tegen Amerika en Spanje.

Griekenland

Bij Griekenland staat voormalig FC Twente en PEC Zwolle-trainer John van 't Schip aan het roer. Hij wist zich met die ploeg niet te plaatsen voor het toernooi van komende zomer.