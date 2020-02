Overheidsmiljoenen voor Regio Zwolle: "Er gaat echt iets veranderen in de stad en regio"

Het geld is bedoeld om de economie toekomstbestendig te maken in een regio waar waar ruim 750.000 mensen wonen. Er wordt geïnvesteerd in vier actielijnen: de verandering van de economie, een lenige arbeidsmarkt, zorgen dat we een kwalitatief goede stad en regio krijgen en klimaatadaptatie.



"Wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren, is dat we met duizend ondernemers gaan kijken of het businessmodel circulair kunnen maken. Kun je de manier van geld verdienen veranderen zodat je minder grondstoffen nodig hebt. En we gaan kijken of mensen die bij zo'n bedrijf werken, wel geschikt zijn. Die gaan we opleiden", vertelt De Heer.



"En als er steeds meer mensen in onze stad en regio komen wonen, willen ze wel kwalitatief blijven wonen. Is er genoeg groen? Zijn er genoeg huizen? En die moeten ook bestand zijn tegen extreme regenbuien omdat het klimaat verandert. De komende jaren worden veel mensen om- en bijgeschoold en heel veel ondernemers worden bereikt. En je zult ook zien dat er in onze stad en regio echt wel iets gaat veranderen."



Afgekeken van Twente

"We hebben in de voorbereiding van deze Regiodeal heel goed gekeken naar Twente. Twente heeft de vorige keer dertig miljoen gekregen en is al volop aan het investeren."



De Heer vervolgt: "Ik zeg wel eens: onze universiteit staat gewoon in Twente. Dat betekent dat we goede verbinding moeten hebben via het spoor en de weg. Want onze studenten die zijn opgeleid op Windesheim, willen misschien wel doorstuderen op de universiteit in Twente. En al die kennis die daar is opgedaan, kunnen wij misschien wel weer gebruiken in onze regio."