Overijsselse scholen aan de slag met Nedersaksisch tijdens dialectmaand

Dialect, dat is toch iets voor oude mensen? Jongere generaties spreken nauwelijks streektaal. Op 160 basisscholen in Overijssel gaan leerlingen komende maand aan de slag met het Nedersaksisch. Maart is dialectmaand. Ruim 160 Overijsselse basisscholen hebben de gratis Wiesneus ontvangen. Nedersaksische verhalen worden voorgelezen en Bökkers-voorman Hendrik Jan Bökkers geeft in Borne college aan schoolkinderen.

Een recept voor 'Hatseflatstaart', vrijheidsleedkes, 'n Kolletje vertealsel, 'n weurzeuker, beeldverhalen en nog völ meer in het dialect: je vindt het in de Wiesneus. En dat allemaal in het Nedersaksisch, een taal die in Noordoost-Nederland gesproken wordt. Een taal die ouder is dan het standaard Nederlands.

Prachtig initiatief

Ruim 160 Overijsselse basisscholen hebben de gratis Wiesneus ontvangen, om er zelf in te lezen én eruit voorgelezen te gaan worden.

Projectleider Ellen Peters van het Twentehoes is apetrots. "Dankzij dit prachtige initiatief gaan nu duizenden kinderen met streektaal aan de slag. Precies waar we in het Twentehoes zo graag werk van maken."

De Wiesneus verschijnt in vier varianten: kinderen in Overijssel, Groningen, Drenthe en de Achterhoek krijgen elk een eigen editie, in het dialect dat daar gesproken wordt.

Beentjes

Elke woensdag worden Nedersaksische verhalen voorgelezen in het Twentehoes in Hengelo. Extra bijzonder is de aandacht die het Twents momenteel krijgt door de film De Beentjes van Sint-Hildegard. Het Twentehoes wil hierbij aanhaken door de film te vertonen.