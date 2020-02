Twente op poleposition voor Special Olympics, laatste concurrent valt af

De regio Twente is nog als enige in de race om de Special Olympics te organiseren (Foto: RTV Oost)

Regio Twente is de enige overgebleven kandidaat in de race voor de organisatie van de Special Olympics 2022. Voorzitter van de bidcommissie Gerrit van Rijssen meldt maandag aan RTV Oost dat Purmerend, de laatste concurrent, is afgevallen.

Met een vijfkoppige commissie onderzoekt Van Rijssen of Twente geschikt is om het evenement in 2022 te huisvesten. Het wordt roulerend door Nederland georganiseerd. Voorlopig ziet het er voor Twente goed uit, omdat concurrent Purmerend is afgewezen. "Wij hebben aan Purmerend laten weten dat wij niet verder gaan met hun kandidatuur. Dat betekent dat Twente een fikse voorsprong heeft", zo geeft Van Rijssen aan.

Geen gelopen zaak

Toch is de buit nog niet definitief binnen voor Twente. "Er is nog een aantal punten dat we willen bespreken en zien. Aan de hand daarvan brengen wij een advies uit aan het bestuur van Special Olympics Nederland, dat al dan niet het evenement toewijst. Het is dus nog geen gelopen zaak."

'Hier op an'

Met meer dan tweeduizend sporters is het het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De regio Twente, met veertien gemeenten in totaal, heeft op 28 oktober het Twentse bidbook genaamd 'Hier op An' overhandigd.

Het comité gaf destijds aan enthousiast te zijn over de kwaliteit van het ingediende bidbook en de creativiteit die daaruit spreekt. Er werd opgemerkt dat hierin veel tijd, zorg en energie is gestoken door de samenwerkende partners.

Olympisch dorp

Als de Special Olympics naar Twente komen, wordt de campus van de Universiteit Twente in Enschede een 'Olympisch dorp'. Daar zullen de 2.000 tot 2.500 sporters en de bijna duizend begeleiders tijdens het evenement verblijven. De wedstrijden vinden plaats in alle Twentse steden en dorpen.