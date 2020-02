Technologiebedrijf Medimate maakt doorstart zonder Twentse multimiljonair Sanderink

Het failliete technologiebedrijf Medimate in Enschede maakt een doorstart. De drie eerdere eigenaren zetten een deel van de activiteiten voort onder de naam FISIC BV. De Twentse multimiljonair Gerard Sanderink en zijn ex Brigitte van Egten zijn daar niet meer bij betrokken, zo schrijft FISIC in een persbericht. Door ruzie tussen Sanderink en Van Egten is het bedrijf in augustus ten onder gegaan.

In 2014 ging Medimate ook al failliet. Samen met oud-bestuurder Steven Staal, oud-medewerkers Stefan Lenk en Erik Karstens richtten Sanderink en Van Egten in 2015 een vennootschap op om het bedrijf nieuw leven in te blazen.

Maar omdat Sanderink weigerde om nog langer geld in het bedrijf te investeren zolang zijn ex medeaandeelhouder was, werd het personeel niet meer betaald en ging Medimate opnieuw failliet.

Spin-off

Het bedrijf is een spin-off van de Universiteit Twente en specialiseerde zich in de nanotechnologie met 'labs-on-a-chip'. Afgelopen jaren is de Medimate zelftest voor de medische markt doorontwikkeld voor verschillende patiëntgroepen zoals patiënten met een bipolaire stoornis, hartpatiënten en nierpatiënten.

Het bedrijf richt zich de komende jaren overanderd op de verkoop aan de medische markt.