Geen starterswoningen op woonwagenlocatie in Tubbergen

De woonwagenlocatie werd in 2017 ontruimd nadat duidelijk werd dat een zwakbegaafde man werd uitgebuit door een echtpaar dat een woonwagen aan de Verdistraat bewoonde. De man moest zeven dagen per week, zestien uur per dag werken zonder vergoeding en werd 's avonds opgesloten in een tuinhuisje.

Nog altijd behoefte

Uit inschrijvingen van woonwagenbewoners werd duidelijk dat er nog altijd behoefte is aan een woonwagenlocatie binnen de gemeente Tubbergen. Daarom zijn de omwonenden, woningstichting en de gemeente twee jaar geleden met elkaar in gesprek gegaan over de manier waarop de locatie kan worden heringericht, zodat het goed past binnen de omgeving.

Die afspraken staan vast, laat de gemeente weten. De laatste stap in het proces is de aankoop van de standplaatsen en het plaatsen van woonwagens door de woningstichting. De ontwikkeling van een woningbouwinitiatief voor starters is daarom niet aan de orde op die locatie.

Enquête woonbehoefte

De gemeente laat weten open te staan voor gesprekken met initiatiefnemers voor de bouw van starterswoningen, maar daarbij zal telkens een afweging worden gemaakt tussen de geschiktheid van de locatie en het algemeen belang. Binnenkort worden uitkomsten gepresenteerd van een onlangs gehouden enquête van Tubbergen Bruist over de woonbehoefte in Tubbergen.