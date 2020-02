De Stikstof Podcast | Aflevering 1: 'Wat is stikstof?'

In het nieuws kun je niet meer om stikstof heen. Overdag gaat de maximum snelheid op snelwegen naar honderd kilometer per uur, boze boeren en bouwers trekken naar Den Haag om te demonstreren en er is kritiek op de metingen van het RIVM. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? En klopt alle informatie over de stikstofcrisis? Tim en Elisabeth zoeken het voor je uit in De Stikstof Podcast.

In de eerste aflevering gaan zij in op een uitspraak van Thierry Baudet, politiek leider van Forum voor Democratie. In een discussie met Tjeerd de Groot van D66, op NPO Radio 1 zei Baudet: "Stikstof is gewoon voedingsstof voor planten. Het is heel goed dat het er is. Hoe meer hoe beter."

Maar klopt die bewering wel? Om meer over stikstof te weten te komen gingen Tim en Elisabeth met twee wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam naar de Sallandse Heuvelrug. Ecoloog Francisca de Vries legt uit wat stikstof is en hoe het werkt in een plant. Haar collega Albert Tietema is bodemkundige en vertelde ons of er te veel stikstof kan zijn en welke gevolgen dat kan hebben.

Luister naar de eerste aflevering van De Stikstof Podcast via iTunes, Spotify of Stitcher. Of ga naar rtvoost.nl/podcast voor meer informatie. Je kunt je gratis abonneren op De Stikstof Podcast, zo lees je wanneer er een nieuwe aflevering is.

Aflevering 2

In de volgende aflevering gaan we in op de metingen van het RIVM. Kloppen deze wel? Hoe wordt zo'n meting eigenlijk gedaan? Dat hoor je op 9 maart in aflevering 2: 'Hoe meet het RIVM?'