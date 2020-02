Hoe zit het nou ook alweer met die stikstof?

Twee grote rapporten én nieuwe boerenprotesten; het lijkt een cruciale week te worden in de stikstofcrisis. Om iedereen goed te informeren over deze stikstofkwestie zendt RTV Oost dinsdag 18 februari om 17.00 uur een speciale ‘Thuis in Overijssel’ uit die volledig in het teken staat van de stikstofcrisis. Kijk live mee op TV Oost of op de RTV Oost Facebookpagina waar je mee kunt praten.

In de uitzending gaan een hoogleraar, een melkveehouder en een boswachter in gesprek over hun eigen ervaringen met stikstof. Wat zijn de effecten volgens hen? We gaan weer even terug naar de basis en krijgen een minicollege over de stikstofcrisis.

Praat live mee

RTV Oost is benieuwd wat jij van deze hele discussie vindt en biedt je de mogelijkheid om mee te praten. Tijdens het debat wordt er discussie gevoerd over het stikstofbeleid. Heb jij vragen hierover of misschien wil jij je mening wel delen? Dan kan dit via Facebook.com/RTVOost.

