Kritiek op bouwconcern VolkerWessels vanwege beursexit

De 'kleine' aandeelhouder wordt benadeeld door de beursexit van VolkerWessels, het bouwconcern waarvan de wieg in Rijssen staat. Dat zegt Ger den Ouden van de Vereniging Effecten Bezitters (VEB) namens vele 'kleine' aandeelhouders.

VolkerWessels, het op een-na-grootste bouwconcern van Nederland, gaat van de beurs. Het wordt in delen opgekocht door investeringsfonds Reggeborgh uit Rijssen. Dus eigenlijk wordt het teruggekocht door de erven Wessels, eigenaar van Reggeborgh.

Een grote meerderheid van de aandeelhouders stemde vandaag op de aandeelhoudersvergadering in met de exit. Logisch ook, want Reggeborgh heeft al meer dan 75 procent van de aandelen in bezit.

Koers zakte langzaam in

Reggeborgh bracht VolkerWessels in mei 2017 naar de beurs. Het investeringsbedrijf van de familie Wessels verdiende 575 miljoen euro door ruim dertig procent van de aandelen te verkopen voor 23 euro per aandeel.

Reggeborgh bleef zelf grootaandeelhouder door ruim zestig procent in eigen bezit te houden. Na een aanvankelijke stijging, zakte het aandeel in een glijvlucht naar iets meer dan 15 euro september afgelopen jaar.

'Kleine' aandeelhouders teleurgesteld

Reggeborgh biedt nu sinds november 21,92 euro per aandeel. Een kwart meer dan de koers van dat moment, maar minder dan de 'instapprijs' van 23 euro in mei 2017. En dat vindt Ger den Ouden van de VEB, 'niet heel erg leuk voor kleine aandeeelhouder'.

Den Ouden: "Op zich is het een keurig bod hoor. Maar voor de kleine aandeelhouder die is ingestapt bij de IPO (Initial Public Offering, oftewel de beursgang) is het toch een achteruitgang. Hij betaalde toen 23 euro en krijgt nu minder dan 22 euro. Dat voelt niet leuk. En dan kun je wel zeggen dat hij dividend heeft gekregen, maar het blijft een achteruitgang."

Vertrek VolkerWessels 'verarming'

Ook vindt Den Ouden het een 'verarming' van de beursklimaat: "Voor de VEB is dat zeker een verarming. We hebben maar drie bouwers op de beurs (naast VolkerWessels ook BAM en Heijmans). Dat wordt er dan nu een minder en dan ook nog het best-presterende bouwbedrijf. Ook dat is jammer."

Hoger bod niet waarschijnlijk

De beursexit gaat door als vanaf 85 procent van de aandelen wordt aangeboden. Reggeborgh heeft dus al ruim 75 procent in bezit. De verwachting is dat de komende dagen bekend wordt hoeveel meer aandelen zijn aangeboden, dat is nu nog niet bekend.

Aandeelhouders zouden nog kunnen wachten op een hoger bod, maar volgens Den Ouden is dat niet waarschijnlijk.